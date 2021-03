Bassin Sebou : les barrages se remplissent à 74%.

Partager

Les barrages situés dans le bassin Sebou se sont remplis à 74%.

Grâce aux dernières pluies et chutes de neige enregistrées récemment, le taux de remplissage des barrages de Sebou a atteint au 3 mars courant, plus de 74% selon les données de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS).



Les barrages relevant de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS), qui desservent, entre autres, la région de Fès-Meknès, « ont gagné plus de 21 points, passant de 52% de remplissage au 23 novembre dernier, à plus de 74% au 03 mars, grâce notamment aux chutes de neige enregistrées depuis début janvier ». Le total des retenues des 11 barrages relevant de l’Agence s’élève, comme le rapporte la MAP, à 4,129 MMm3, ce qui constitue une « nette amélioration » par rapport à la même période de l’année 2020.

« Certains barrages, remplis à plus de 100%, sont en déversement naturel, notamment les barrages Bab Louta et Bouhouda, relevant de la province de Taounate », a fait savoir l’ABHS, qui précise que le barrage d’Al Wahda, d’une capacité de plus de 3,5 MMm3, est rempli à hauteur de 79%, contre 51,7% au 23 novembre. Ce qui est, d’ailleurs, une aubaine pour l’agriculture.

En effet, « Ce barrage assure l’irrigation d’environ 100.000 ha au niveau de la plaine du Gharb, en plus de l’alimentation en eau potable des provinces de Taounate et Ouazzane ».