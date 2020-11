Aquaculture : Plus de 24 projets en vue à Souss-Massa

La région de Souss-Massa s’apprête à lancer ses 24 projets aquacoles.

L’aquaculture est en phase de prendre son envol à Souss-Massa. Selon le président de la région, Brahim Hafidi, la ville est fin prête à lancer ses 24 projets aquacoles, dont 04 concernent l’algoculture et 20 autres sont relatifs à la conchyliculture.

« Retenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement aquacole de la région lancé, par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA), quelque 11 projets sont en cours d’installation sur une superficie globale de 438 Hectares » a précisé M. Hafidi lors d’une rencontre avec un aréopage de journalistes représentant des médias nationaux.

“Ces projets de grande envergure prévoient, à l’horizon de 2023, une production de 13.000 tonnes pour un investissement total de 248 Millions de Dirhams et création de 319 emplois directs” s’est félicité le responsable régional tout en mettant l’accent sur les atouts naturels et logistiques considérables de Souss-Massa, la positionnant au rang de pôle économique attractif et compétitif.

Il a fait remarquer dans ce sens que la stratégie réalisée par l’ANDA pour valoriser le potentiel aquacole de la région, qui est de l’ordre de 81.000 tonnes par an sur une superficie de 4.110ha permettrait de créer des conditions propices à l’investissement dans la filière.