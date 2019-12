Vers une transformation digitale de l’agriculture au Maroc

Partager

tweet



La digitalisation du secteur agricole : vecteur de progrès au Maroc.

Ce lundi, à Rabat, lors d’une table ronde entre le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et la BAD (Banque Africaine de Développement) , sous le thème de la transformation digitale de l’agriculture au Maroc, M. Lahlou a fait savoir que cette dernière présente de nombreux avantages dont l’amélioration de la gouvernance notamment dans la politique agricole mais également elle permet d’accroître économiquement le secteur agricole via les outils de pointe et de précision.

Avec la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux, cette table ronde était l’occasion de débattre sur la digitalisation du secteur agricole en mettant en exergue ses apports. Parmi ces derniers, on peut citer l’amélioration des conditions des agriculteurs, augmentation de la productivité, protection de l’environnement… Ainsi la BAD a réitéré son engagement et rappeler son soutien afin de consolider les acquis du Plan Maroc Vert.

De même, le directeur de la BAD pour la région nord-africaine, Mohamed El Azizi, a prôné et salué l’utilisation de drones dans le secteur agricole mais également l’insertion digitale et le Mobile Banking dans plusieurs pays de la région.