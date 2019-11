Partager

Le Maroc représenté par une forte délégation à l’Africa Agri Forum à Libreville.

En plus de l’OCP Africa, le Maroc est représenté par une délégation composée du Crédit agricole, de l’Association nationale des producteurs et valorisateurs des prunes (ANPVP) et Agri Fund for Africa et du Fonds d’investissement basé à Casablanca.

La 6ème édition du forum a débuté mercredi 20 Novembre et prendra fin ce jeudi 21 Novembre 2019. Avec comme thème “vers un New Deal agricole”, ce rendez-vous de haut niveau réunit près de 500 participants venus de 30 pays. L’objectif de ce forum est de définir les axes prioritaires d’intervention et les mécanismes à mettre œuvre afin de positionner l’agriculture comme locomotive des économies africaines. Ainsi, il vise à accompagner et accélérer la dynamique d’un secteur hautement stratégique pour le développement du continent.