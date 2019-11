Agadir renfonce son potentiel agricole et énergétique

Partager

Agadir, porteur de nombreux projets agricoles et énergétiques.

La 7ème édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables, se tenant actuellement à Agadir, permet de présenter les travaux de recherche dans des thématiques liées aux énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et de développement durable mais également dans les domaines agricoles.

En effet, Souss Massa n’est plus à présenter dans le secteur agricole. Ce dernier dispose d’un fort potentiel agricole qui est même à l’origine de plusieurs projets menés par l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, le département ministériel de l’Energie et le Crédit Agricole. Parmi ces projets on peut citer, celui qui vise à développer l’adoption de systèmes de pompage photovoltaïque pour l’irrigation localisée dans les exploitations agricoles.

En plus de cela, il y a le méga-chantier de la future station de dessalement, initié par le département de l’Agriculture à la demande des agriculteurs et de leurs associations. Ce projet, en cours de réalisation dans la province de Chtouka, est incontestablement un autre exemple qui distingue le Souss Massa en matière d’agriculture et d’énergie renouvelable.

Construit pour un budget de 4,4 milliards de dirhams, ce chantier de haut niveau, premier de son genre en Afrique, aspire à éradiquer le déficit hydrique et à offrir une nouvelle alternative de ressources hydriques. Ainsi la mise en service de ce projet lors de juillet 2021, n’est rien d’autre que la bonne entente coopérative entre le département de l’Agriculture et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable pour mutualiser les moyens fonciers et infrastructures.