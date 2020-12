Agadir : débats sur la gestion de la rareté de l'eau.

Partager

La gestion des ressources hydriques est encore sur toutes les lèvres à Agadir.

La Commission régionale de l’eau de Souss-Massa a tenu récemment une rencontre à distance autour de la question « des ressources hydriques de la région et la gestion de la rareté de l’eau ».

Un communiqué de la présidence du Conseil de la région a indiqué que cette rencontre, présidée par le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture Agadir-Ida-Outanane, a été l’occasion pour présenter et discuter de plusieurs exposés sur la situation actuelle des ressources hydriques dans la région et son impact sur l’opération d’approvisionnement en eau potable et l’eau d’irrigation aux agriculteurs.

Cette rencontre virtuelle a été marquée par la participation des gouverneurs des deux préfectures et provinces de la région, le président du conseil régional ainsi que les représentants des services concernés.