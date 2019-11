Accroissement des échanges entre le Maroc et la Russie

Le Maroc est le premier fournisseur de la Russie en agrumes avec 1,3 milliard de dirhams d’exportations en 2018.

Le Maroc est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique et dans le monde arabe, et aspire à devenir le premier partenaire. Et le Royaume est sur la bonne voie.

En effet, aux dernières nouvelles, les échanges commerciaux entre les deux pays sont en nette croissance. Le volume des échanges a atteint les 3 milliards de dollars en 2016, soit 15 fois plus qu’au cours de la décennie précédente selon des chiffres de l’Office des changes sur le commerce extérieur. Les échanges au cours des sept premiers mois de 2018 pratiquement doublé pour pouvoir atteindre les 900 millions de dollars, principalement en produits agricoles. De même pour la tomate, les échanges atteint près de 900 millions de dirhams. L’intensité de ces échanges est destinée à atteindre qu’un seul objectif : placer le Maroc dans une bonne position pour devenir le premier partenaire commercial économique de la Russie en Afrique.