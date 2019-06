Outils: Les cartes de vocation des terres et de fertilité des sols

Les cartes de vocation des terres et de fertilité des sols: des outils d’aide à la décision pour une agriculture durable face au changement climatique.

Le Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès organise la journée : « Les cartes de vocation des terres et de fertilité des sols : des outils d’aide à la décision pour une agriculture durable face au changement climatique » le jeudi 20 juin 2019 au Qualipole Alimentation de Meknès.

Cette journée offrira l’opportunité de partager, avec les acteurs institutionnels et professionnels agricoles de la région Fès-Meknès, les acquis de la recherche agronomique en matière de cartes de vocation des terres, de cartes de fertilité des sols et de normes de fertilisation des cultures, et ce pour une meilleure valorisation des résultats de ces travaux au service de la promotion des actions de développement agricoles de notre région.

Les travaux de cette journée se déclineront en deux sessions dont la première sera dédiée à la présentation des résultats du grand programme engagé par l’INRA depuis une dizaine d’année relatif à l’établissement des cartes de vocation agricole de terres. Cet important outil d’aide à la décision a été adopté en accompagnement de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert. Il facilite en effet une meilleure adaptation des itinéraires techniques aux exigences des cultures et une meilleure orientation des investissements ainsi qu’une optimisation de l’exploitation des ressources en terres et notamment prenant en compte les impacts du changement climatique.

La deuxième session de la journée sera consacrée à l’autre outil d’aide à la décision en agriculture que représentent les cartes de fertilité des sols cultivés au Maroc. Ce grand chantier investis par l’INRA, l’ENA Meknès et l’IAV Hassan II sous l’égide du MAPMEFDR et en collaboration avec l’OCP ont abouti au développement de l’application « Fertimap.ma ». Lors de cette session, il sera aussi procédé à la présentation des acquis de l’INRA (CRRA Meknès) en matière de plusieurs travaux de recherche et de recherche-développement visant l’établissement des normes de fertilisation des cultures des principales filières de la région Fès-Meknès, à savoir : olivier, pommier, prunier, blé, fève, pomme de terre, colza…etc.