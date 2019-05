Idyl: En melon l’excellence est de retour!

Partager

Idyl: En melon l’excellence française est de retour!

Le spécialiste français du melon, dont la production marocaine est sur les étales l’affirme: l’excellence est de retour!

Cultivé par Idyl et mûri au soleil du Maroc, le melon de cette campagne s’annonce excellent selon le producteur. En effet de beaux volumes et une qualité supérieure permettent d’être optimistes. Selon Idyl les volumes devraient encore augmenter dans les jours qui viennent, pour permettre de répondre à une demande de saison croissante.*

Saveur de l’année 2019!

Encore une année saveur de l’année pour Idyl. Le melon marocain a été encore choisi voir plébiscités par les consommateurs français qui en font le melon de l’année. Goût fruité, chair plus colorée et appétissante, grâce à une production de qualité, au choix variétal et à une conduit culturale et logistique optimale, le melon Idyl cartonne encore une fois.