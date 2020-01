Partager

La société agricole Zalar Agri effectue une levée de fonds de 24 millions de dollars

Acteur majeur de l’agriculture au Maroc, Zalar Agri a fait part de sa volonté de lever un financement en quasi-fonds propres de 24 millions de dollars auprès de l’IFC. Membre du Groupe Banque Mondiale, l’IFC a attribué un prêt mezzanine « C » de 12 millions de dollars américains provenant des propres comptes de l’IFC et un prêt mezzanine « B » de 12 millions de dollars américains via son programme de syndication.

Cet effort fait partie des engagements de l’IFC visant à stimuler la création d’emplois et la croissance économique tirée par les exportations du Maroc rural. Ainsi, ce financement permettra à Zalar Agri d’accroître ses opérations d’arboriculture fruitière et de conditionnement. Egalement, il permettra à l’entité de poursuivre sa diversification agricole. En plus, cela générera à la fois des emplois permanents et saisonniers à travers plusieurs régions du Maroc.

Un financement qui favorise le développement durable

« La pauvreté et le chômage demeurent un défi majeur dans les milieux ruraux au Maroc », a souligné Sérgio Pimenta, Vice-président de l’IFC Moyen-Orient-Afrique. « Toutefois, en aidant les entreprises agricoles à se développer et à avoir accès à de nouveaux marchés, nous pouvons créer les conditions de la croissance durable et inclusive souhaitée par le Maroc »