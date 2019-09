Partager

tweet



Xe Symposium international sur l’agriculture « AGROSYM 2019 ».

Le 10ème édition du Symposium international sur l’agriculture “AGROSYM 2019” se tiendra sur la montagne Jahorina (près de Sarajevo) en Bosnie-Herzégovine, du 3 au 6 octobre 2019.

AGROSYM est depuis dix ans une plate-forme annuelle de discussion scientifique internationale sur l’agriculture, l’alimentation, le développement rural, l’environnement et la sylviculture. Cet événement représente une bonne occasion d’échanger des idées, de renforcer les réseaux académiques existants et/ou en créer d’autres et de favoriser le dialogue entre le milieu universitaire, les institutions publiques, le secteur privé et les organisations de la société civile sur les récentes tendances mondiales et régionales dans le secteur agroalimentaire.

AGROSYM 2019 traitera les thèmes de la production végétale, la protection des végétaux et sécurité sanitaire des aliments, l’agriculture biologique, la protection de l’environnement et gestion des ressources naturelles, l’élevage, le développement rural et agroéconomie, la sylviculture et l’agroforesterie.

Les résultats pluridisciplinaires présentés au cours de AGROSYM contribueront à la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques à tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire (agriculteurs, vulgarisateurs, chercheurs, décideurs politiques) ainsi qu’au grand public sur l’importance des sciences agronomiques et alimentaires, l’un des plus importants domaines de nombreuses stratégies nationales de recherche.

L a 9e édition du symposium international sur l’agriculture « AGROSYM 2018 » a contribué à la pratique agricole dans différents domaines. Au cours du Symposium de quatre jours (4 – 7 octobre 2018), plus de 1300 contributions ont été présentées à plus de 1200 participants représentant 85 pays.