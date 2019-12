Partager

La plus grande usine de conditionnement automatique de tomates cerises au monde se situe au Maroc

Située au Maroc, cette usine est capable d’emballer chaque jour un million de kilos de tomates cerises dans différents formats. Elle est probablement la plus grande usine d’emballage 100% automatique de tomates cerises au monde. Et elle a nécessité un investissement de plus de 4 millions d’euros.

Il s’agit de la société Induser. Cette dernière propose des solutions technologiques pour l’emballage de fruits et légumes. Basée à Almería, elle fait face à l’un de ses plus grands défis. Il s’agit de fournir une solution d’emballage complète et de haute production adaptée à plusieurs formats à la société franco-marocaine Azura. Et le tout en un temps record.

«La première étape a été d’installer une ligne de test pour passer des tomates en vrac aux tomates cerises emballées. En voyant les résultats, ils se sont rapidement étendus à 4 lignes. Et cette année, ils ont décidé d’avoir jusqu’à 15 lignes à haute production en parallèle avec notre système multiformat. Ce dernier est capable d’emballer 120 paquets dans 15 formats différents par minute en moyenne ».

Une société avec des résultats concrets

D’après Freshplaza, en plus de produire plus en utilisant beaucoup moins d’espace, les lignes permettent de peser et d’emballer jusqu’à 6 formats flowpack, 5 formats de thermoscellage, cubes, cuves, coquilles, etc. Elle dispose également d’un système de dépilage automatique pour le conteneur, ainsi que le capsulage et la fermeture automatiques, l’emballage flowpack ou top-seal, le contrôle du poids et l’étiquetage.

Ainsi, «L’un des avantages de l’équipement Induser est sa pesée associative, qui garantit la précision du poids de l’emballage, la flexibilité et la polyvalence dans le changement de format, et un degré élevé d’automatisation. Un aspect innovant est l’utilisation des nouveaux conteneurs à joint supérieur, qui réduit considérablement la quantité de plastique utilisée dans l’emballage, et qui aident à répondre à la demande croissante du marché en matière de durabilité avec l’application de la réglementation européenne 3R », explique le directeur commercial.