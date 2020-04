Taroudant : Lancement du plan de sauvegarde du cheptel avec 62.000 qx d’orge subventionnée

Partager

tweet



L’Etat assure le transport de l’orge subventionnée des points de vente vers les communes rurales.

Les éleveurs de la province de Taroudant profiteront de quelque 62.000 quintaux d’orge subventionnée. Ce qui permettra de sauver le cheptel et éviter les répercussions négatives du déficit pluviométrique ayant impacté notamment les parcours de jachère et les cultures fourragères.

Ceci rentre dans le cadre du programme spécifique d’appui à l’alimentation du cheptel au titre de la campagne agricole 2019-2020, lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts. Une commission provinciale a vu le jour afin de veiller au suivi et la mise en œuvre de l’opération de distribution de l’orge subventionnée. De même, l’Etat assure le transport de l’orge subventionnée des points de vente vers les communes rurales éloignés du centre de relais de Taroudant et difficiles d’accès.

En effet, le ministère de l’Agriculture, avait annoncé la mise en place d’un programme de sauvegarde ciblé, qui consiste en la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionnée pour le prochain trimestre, au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit pluviométrique.