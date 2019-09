Partager

tweet



Sommet de l’élevage : C’est reparti pour une nouvelle édition !

La vingt-huitième édition du Salon Européen des professionnels de l’élevage baptisé « Sommet de l’élevage », ouvrira ses portes du 2 au 4 octobre 2019 à Clermont-Ferrand, en France, et s’apprête à recevoir près de 100 000 visiteurs professionnels français et internationaux.

Dans quelques jours, le SOMMET DE L’ÉLEVAGE ouvrira ses portes aux quelques 95 000 visiteurs attendus. Pour l’occasion, 1 560 exposants dont 340 internationaux de 38 pays et 2 000 animaux d’élite convergeront au centre de la France, à Clermont-Ferrand. Tous réunis pour participer à cet événement désormais inscrit comme une référence parmi les plus grands salons professionnels mondiaux dédiés aux productions animales.

À quelques jours de l’ouverture des portes du premier rendez-vous européen des professionnels de l’élevage, Jacques Chazalet, Président du salon, livre ses impressions. « D’un point de vue organisateurs, les clignotants sont plutôt au vert : nous avons fait le plein d’exposants (1 560 exposants vs 1 510 en 2018), les délégations étrangères, notamment d’Afrique de l’Ouest, invitée spéciale cette année au SOMMET, sont attendues en nombre et le centre de conférences affiche complet. Une édition qui s’annonce donc sous les meilleurs auspices pour les échanges commerciaux. De plus, la construction d’une 2e halle en 2021 qui vient d’être actée, ajoute à notre satisfaction ».

Fabrice Berthon, Commissaire Géneral renchérit « Malgré un contexte un peu délicat cette année (sécheresse, Mercosur…), nous allons encore battre des records. Le nombre d’exposants a atteint son maximum. La marge de progression s’est faite principalement sur des secteurs porteurs tels que le bien être animal, la Bio, les énergies renouvelables ou encore le digital. Nous ne pouvons plus en accueillir d’autres, nous en refusons même un peu plus chaque jour. Preuve en est que même si la conjoncture est difficile, le SOMMET demeure un rendez-vous incontournable pour réfléchir et appréhender les grands enjeux de demain ».

Quelques chiffres :

– 95 000 visiteurs attendus dont 4500 étrangers venus de 85 pays.

– 2000 animaux dont 1300 bovins

– 35 visites d’élevages et de sites agro-industriels

– 70 colloques et conférences