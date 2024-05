Partager

Signature d’une convention cadre pour la mise en œuvre du programme de lutte contre l’analphabétisme fonctionnel au profit des travailleurs du secteur agricole, de la pêche maritime et des eaux et forêts et leur environnement du monde rural.

Lancement d’un programme d’alphabétisation fonctionnelle au profit de 500.000 bénéficiaires ruraux à l’horizon 2030

Intégration de la lutte contre l’analphabétisme dans les programmes sectoriels, les initiatives et les projets de développement lancés par notre pays

Mohammed Sadiki, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et M. Abdelouadoud Kharbouch, Directeur de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA), ont signé le mardi 21 mai 2024 à Rabat, une convention de partenariat pour établir un cadre de coopération entre l’Agence et le Ministère pour la mise en œuvre du programme de lutte contre l’analphabétisme fonctionnel des travailleurs au profit des populations rurales.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement de la convergence des politiques publiques à travers l’intégration de la lutte contre l’analphabétisme dans les programmes sectoriels, les initiatives et projets de développement lancés par notre pays qui placent le développement humain pour objectif ultime. Le programme permettra la formation de 500.000 bénéficiaires, hommes et femmes, travaillant dans le secteur agricole, de la pêche maritime et des eaux et forêts et leur environnement de la population rurale à l’horizon 2030. Il vise également à ouvrir de nouveaux horizons à ces catégories pour poursuivre la formation par apprentissage en vue de faciliter leur insertion socio-économique.

Cette convention intervient en application des dispositions de la Stratégie Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme 2023-2035, qui vise à redoubler les efforts des intervenants aux niveaux national et territorial afin d’éradiquer l’analphabétisme en 2029. Elle intervient également dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2023-2027 de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme et des efforts déployés par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, pour relever les défis du développement durable des secteurs sous sa supervision, notamment le développement du secteur agricole dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green qui place l’élément humain au cœur de ses priorités, avec pour objectifs, de faire émerger une nouvelle génération de classe moyenne agricole pour près de 350.000 à 400.000 nouveaux ménages, de stabiliser 690 000 ménages dans cette classe, de faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et d’organisations agricoles ainsi que la mise en place d’une nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement, au moment où la lutte contre l’analphabétisme au Maroc demeure un défi majeur qui freine le progrès économique et social, spécialement dans le secteur agricole considéré un des piliers de l’économie nationale.

Ce partenariat porte sur la coordination et la coopération entre les deux parties dans les domaines suivants :

Elaboration d’un programme de travail pour la mise en œuvre du programme de lutte contre l’analphabétisme fonctionnel au profit des populations rurales dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche maritime et des eaux et forêts ;

Inscription des bénéficiaires du programme dans le mode de formation professionnelle par apprentissage supervisé par le Ministère ;

Mise à disposition du programme des espaces et centres de formation du Ministère et établissements sous tutelle à la disposition du programme ;

Relier les programmes de lutte contre l’analphabétisme aux programmes de développement économique pour faciliter l’insertion socio-économique des bénéficiaires ;

Préparer les moyens pédagogiques et didactiques nécessaires à la mise en œuvre du programme ;

Appuyer l’utilisation des technologies modernes et la formation à distance dans la lutte contre l’analphabétisme ;

Développer les capacités humaines dans les domaines de la gestion, du suivi et de l’évaluation des programmes de travail élaborés.