Le secteur agricole a contribué positivement sur la hausse des échanges.

En dépit de la balance commerciale déficitaire, les exportations de biens se sont élevées à 211,4 milliards de dirhams au terme des neuf premiers mois de l’année, et ce, grâce particulièrement aux contributions positives des secteurs de l’agriculture et agroalimentaire et dans une moindre mesure des phosphates et dérivés.

En effet,les exportations du secteur de l’agriculture et agroalimentaire se sont améliorées de 5,4% pour se situer à 45,1 milliards de dirhams à fin septembre 2019, soit 21,3% des exportations totales et contribuant à hauteur de 32% à leur accroissement. De même pour les exportations de phosphates et dérivés; les données analysées font état d’une légère hausse de 0,4% pour atteindre 38,6 milliards de dirhams, représentant 18,2% des exportations totales.

En ce qui concerne les importations des produits alimentaires, elles ont enregistré une hausse de 1,8% à 35,5 milliards de dirhams, a indiqué la DEPF précisant que cette évolution incorpore une hausse des importations de maïs de 12,7% et de thé de 15,9%.

Ces chiffres ne font que confirmer que l’agriculture revêt une importance économique et sociale indéniable au Maroc, avec une part autour de 38% dans l’emploi total au niveau national et environ 74% en milieu rural. Cette activité contribue, par ailleurs, pour près de 13% du PIB, sachant que cette contribution est variable selon les territoires.