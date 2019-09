SARA 2019 : Le plus grand rendez-vous de l’économie agricole en Afrique de l’Ouest

Le Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan : le plus grand rendez-vous de l’économie agricole en Afrique de l’Ouest.

Prévu du 22 novembre au 1er décembre, le SARA (Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan) est le salon de l’Agriculture de référence de l’Afrique sub-saharienne.

2 ans après sa dernière édition, le SARA (Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan) a été relancé par le gouvernement Ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche de la Côte d’Ivoire, indique le site de l’événement.

La 5ème édition du SARA va porter sur le thème ‘’Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture africaine ?’’, a relevé la commissaire générale du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan, en avril, lors du SIAM 2019 (Salon international de l’agriculture de Meknès). Elle a souligné qu’il s’agit d’un Salon pour l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), soit un marché de 300 millions d’habitants.

Ce Salon biennal constitue en outre une plateforme de rencontre des acteurs du secteur agricole des 15 pays membres de la CEDEAO pour des échanges et des partages d’expériences, ainsi que pour tisser des partenariats et pour discuter des grands défis.

Le SARA comprend neuf pôles d’exposition. Il est marqué également par des conférences, des rencontres B to B et « les participants peuvent organiser des événements à leur guise », rassure la commissaire générale.

Notons que la commissaire générale du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA), Mme Condé Touré Diénébou, a mené une vaste offensive au Salon international de l’agriculture de Meknès (SIAM 2019), pour une participation d’envergure des autres pays à cet évènement.