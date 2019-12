SPACE 2020, le Salon international de l’élevage s’annonce

Partager

SPACE 2020, le Salon international de l’élevage pour toutes les productions animales s’annone

Résolument tourné vers l’avenir et ouvert à l’international, le SPACE 2020 sera un véritable temps fort qui réunira l’ensemble des acteurs des productions animales et toutes les filières d’élevage dans une ambiance alliant professionnalisme et convivialité !

Ainsi, à quelques jours de la nouvelle année, nous avons le plaisir de vous dévoiler en avant-première et en vidéo le visuel du SPACE 2020.

Pour rappel, le SPACE 2019 avait accueilli 1.400 exposants de 42 pays, et 105.318 visiteurs dont 14.706 internationaux de 122 pays. Cette fréquentation internationale en augmentation de 2% traduit la dimension mondiale de l’édition.

Ainsi, le Salon a enregistré la participation de nombreuses délégations venues d’Afrique, continent à l’honneur de l’édition précédente. Parmi eux, se trouvent le Sénégal, le Maroc, Cameroun, le Nigéria, le Mali, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire … Ces derniers sont tous venus au SPACE 2019 afin de contribuer au développement des productions animales dans leurs pays.

Dès lors, les présentations animales ont également rencontré un grand succès. En effet, on note 560 bovins (sur 1.500 animaux candidats) de 13 races différentes et 180 moutons. Le SPACE permet, grâce à cette diversité des races, de valoriser la génétique au niveau national et international. Et ce, en plaçant ces animaux et leurs éleveurs sous les feux de la rampe.