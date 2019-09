Qatar: Objectif autosuffisance en légumes pour 2023!

Partager

tweet



Qatar: Objectif d’atteindre l’autosuffisance jusqu’à 70% de ses besoins en légumes pour 2023!

Le Qatar s’est fixé l’objectif d’atteindre l’autosuffisance en matière de production de légumes d’ici 2023, avec un objectif visé estimé à 70% de ses besoins.

Ainsi, les projets agricoles se multiplient avec des initiatives locales, pour permettre au pays de tendre vers une indépendance alimentaire la plus élevée possible. Ces projets locaux sont supervisés par 2 ministères (Environnement, Commerce) dans des grandes surfaces commerciales telles que les hypermarchés LuLu, FFC (Family Food Centre), Al Meera et Carrefour.

«Qatar Farms Program» et «Premium Qatar Farms Program» du nom des projets actuellement menés, ont permis la vente de 351 tonnes de légumes locaux en juillet et près de 150 tonnes en août. Au cours de la saison 2018-19 le volume commercialisé de légumes locaux a totalisé 7 288 tonnes dans les 5 marchés existants qui sont ouverts seulement en période hivernale.

Avec Fructidor