Déficit pluviométrique lors de cette campagne agricole.

L’histoire se répète; d’après les prévisions la pluviométrie reste faible dans les régions du Centre et du Sud. En effet, une mauvaise répartition temporelle des précipitations avait été observée lors de la précédente campagne agricole. Plus des 2/3 de la pluviométrie cumulée ont été enregistrées dans les trois premiers mois (septembre, octobre et novembre).

Pareillement, cette campagne agricole montre les mêmes problèmes de répartition. Et pour cause, du 13 au 20 novembre, les précipitations relevées varient entre 50 mm à Fès, 47 mm à Ifrane, 19 mm à Rabat, 18 mm à Larache et Casablanca, 4 mm à Khouribga et 0,2 mm à Marrakech.

Ainsi, une bonne répartition spatio-temporelle et des précipitations s’impose pour le bon déroulement de la campagne car d’après les experts marocains “les dernières pluies arrivent en cette période de travail du sol, au profit de l’installation des semis précoces (mi-novembre-mi-décembre) notamment les céréales”.