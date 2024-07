L’une des plus grandes pépinières des Émirats Arabes Unis ouvre ses portes

Partager

Gulf Contracting & Landscaping (GCL), une entreprise d’Al Khayyat Investments (AKI), a dévoilé l’une des plus vastes pépinières horticoles des Émirats Arabes Unis, répondant aux besoins de ses clients à travers les EAU et la région du CCG. La pépinière agrandie, située à Al Rahba, Abu Dhabi, s’étend sur 1,25 million de pieds carrés et abrite plus d’un million de plantes adaptées au climat local.

Depuis sa création en 2007, cette installation a connu une croissance remarquable, GCL acquérant progressivement des pépinières adjacentes à Abu Dhabi et développant des sites dans d’autres émirats. Aujourd’hui, les pépinières de GCL abritent plus de 300 variétés de plantes, arbustes, arbres et couvre-sols, destinées à être utilisées dans les projets de paysage de GCL ainsi que dans des développements externes.

Outre l’extension du site d’Al Rahba, GCL agrandit ses pépinières à travers les EAU et le CCG, et prévoit de construire une nouvelle installation, dont l’achèvement est prévu pour 2025, qui s’étendra sur plus de 1,5 million de pieds carrés.

Cette annonce intervient à un moment où les Émirats Arabes Unis transforment rapidement leurs espaces extérieurs et font progresser les développements verts, comme en témoignent des plans récents tels que la Stratégie de Qualité de Vie de Dubaï 2033, qui prévoit le développement de plus de 200 parcs dans l’émirat, et le Plan Cadre de la Structure Urbaine d’Abu Dhabi 2030, qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents de la capitale.

« Chez GCL, nous nous engageons à jouer un rôle intégral dans la verdure des EAU, en ligne avec la vision des dirigeants pour améliorer la qualité de vie », a déclaré Rami Hamad, PDG de GCL. « De plus, nous voyons un grand potentiel à fournir des solutions locales et durables pour de tels projets, en utilisant les dernières technologies d’ingénierie pour maximiser les efficacités et préserver les écosystèmes naturels. »

Aujourd’hui, GCL offre une expertise de bout en bout dans la préparation des sites, le paysagisme, les infrastructures, les travaux civils, les travaux aquatiques, la conception et l’aménagement, permettant à l’entreprise de créer des espaces verts soignés ainsi que des espaces publics et privés au design saisissant. Les capacités de conception et de mise en œuvre clé en main de GCL couvrent les parcs, les paysages urbains, les espaces publics, les zones résidentielles communautaires, ainsi que les terrains de golf, les terrains de sport, et les pistes de cyclisme et de jogging.