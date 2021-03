Oriental: la valeur des exportations agricoles devra atteindre 1124 MDH

Partager

La valeur des exportations agricoles de l’Oriental passera de 680 MDH à 1124 MDH.

La région de l’Oriental poursuit la dynamique de développement agricole entamée ces dernières années, comme en atteste les déclarations à la MAP du directeur régional de l’Agriculture, M. Bousfoul.

Selon le directeur régional de l’Agriculture, le renforcement des filières de production végétale et animale, le développement de l’agriculture biologique et la création d’unités modernes de valorisation dans la région de l’Oriental sont plus que d’actualité, surtout avec le Plan Agricole établi dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030. De même, la valeur des exportations devra passer de 680 MDH en 2020 à 1.124 MDH en 2025 pour atteindre 1.551 MDH en 2030.

L’impact socio-économique de ces actions se traduira par une hausse du chiffre d’affaires qui va passer de 10,2 MMDH en 2020 à 13,4 MMDH en 2025 et à 17,8 MMDH en 2030, alors que la valeur ajoutée passera de 6,8 MMDH en 2020 à 13,3 MMDH en 2030, et les journées de travail de 36 millions en 2020 à 45 millions en 2030.

Le même responsable a par ailleurs évoqué la structuration des marchés de gros, la modernisation des souks, la mise à niveau de l’infrastructure des abattoirs, le développement de la recherche et de la technologie verte, et la promotion d’une agriculture résiliente aux changements climatiques, performante et respectueuse de l’environnement.

Source : map