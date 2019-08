L’offre en cheptel dépasse largement la demande à la veille de l’Aïd Adha 1440

Partager

Aïd Adha 1440: L’offre de cheptel dépasse la demande de plus de 40%.

L’offre en ovins et caprins dépassent la demande de plus de 40% à la veille de la fête de l’Aïd Adha 1440, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

« L’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8,5 millions de têtes dont 4,3 millions d’ovins mâles, 2,8 millions de brebis et 1,4 millions de caprins. La demande est quant à elle estimée à 5,4 millions de têtes, dont 5 millions d’ovins et 460 milles caprins », indique un communiqué du ministère, qui procède à l’évaluation de la situation prévisionnelle d’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de l’Aïd ainsi que l’état sanitaire du cheptel, en étroite concertation avec les professionnels de la filière des viandes rouges.

Par ailleurs et pour parer à tout risque sanitaire à l’occasion de Aid Adha et d’orienter les consommateurs, le département de l’Agriculture a mis en place depuis plusieurs mois un plan d’action opérationnel avec une série de mesures, notamment l’enregistrement des unités d’élevage et d’engraissement des animaux, fait savoir la même source.

Une opération d’identification spéciale pour l’Aid Al Adha en tant qu’outil de transparence et de traçabilité dans les transactions des animaux a également été menée. Elle a permis d’identifier près de 8 millions de tête d’ovins et de caprins.

En collaboration avec le ministère de l’Intérieur, il a également été procédé à l’installation de 30 souks temporaires dans certaines villes du Royaume pour renforcer les structures de commercialisation des animaux destinés à l’abattage, note le communiqué.

Le plan d’action a aussi porté sur le contrôle, dans le cadre des commissions mixtes locales, des animaux et des aliments pour animaux destinés à l’Aid Al Adha au niveau des élevages d’engraissement, des points de vente et des souks, le contrôle de l’utilisation de tous les aliments, produits et substances interdites en alimentation animale, notamment les fientes de volailles.

A cela s’ajoute la réalisation d’une campagne de communication pour informer les opérateurs, orienter et conseiller les consommateurs, outre l’opération « Guezar Diali » pour améliorer les conditions hygiéniques d’abattage et de conservation des carcasses.

En plus de ces mesures, une permanence sera assurée durant les jours de l’Aid Al Adha par les services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Le ministère a, par ailleurs, souligné que grâce au suivi et aux efforts déployés par les services vétérinaires relevant de l’ONSSA, en collaboration avec les vétérinaires privés, les professionnels du secteur et les autorités locales, l’état sanitaire du cheptel est très satisfaisant dans l’ensemble des régions du Royaume

En effet, concernant la maladie de la fièvre aphteuse qui est apparue au début du mois de janvier 2019, l’ONSSA a procédé à l’éradication de tous les foyers dans un temps très court, ce qui a permis de contrôler la maladie et de protéger le cheptel. Une campagne de vaccination nationale couvrant environ 3 millions de têtes de bovins a été réalisée dans ce sens entre janvier et avril derniers.

Une campagne généralisée de vaccination de rappel des bovins ainsi qu’une campagne de vaccination généralisée préventive des ovins et des caprins ont aussi été lancées depuis le 17 juin 2019, ajoute la même source, relevant que durant la campagne agricole 2018-2019, l’élevage ovin et caprin a connu un développement important grâce à l’appui dont bénéficie ce secteur dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) à travers les actions entreprises dans les régions à forte production d’élevage. Cette campagne a connu également un approvisionnement du marché en aliments de bétail en quantité suffisante et dans des conditions satisfaisantes.

Aid Al Adha constitue une opportunité pour améliorer la trésorerie des agriculteurs pour lesquels l’élevage des petits ruminants représente la principale source de revenu, notamment dans les vastes zones de parcours.

Ainsi, les transactions commerciales des animaux d’abattage à l’occasion de l’Aïd Al Adha permettront de réaliser un chiffre d’affaires dépassant les 12 milliards de dirhams, dont la grande partie sera transférée au milieu rural, permettant ainsi aux agriculteurs de faire face aux dépenses des autres activités agricoles, en particulier durant la période de lancement de la campagne agricole 2019-2020. Ces ressources financières contribueront à dynamiser les activités économiques globales dans le monde rural.