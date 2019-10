Meknès : Réunion autour de l’agriculture de précision dans le secteur oléicole

Partager

L’oléiculture de précision dans les vergers au cœur d’une réunion à l’INRA de Meknès.

Le centre régional de la recherche agronomique de Meknès vient d’organiser une réunion de démarrage du projet relatif à l’agriculture de précision dans le secteur oléicole.

Ce projet intitulé ‘’faisabilité et apports de l’agriculture de précision dans le secteur oléicole : mise en place d’un système de surveillance et d’aide à la décision pour une agriculture de précision » a été retenu dans le cadre du ‘’Mécanisme compétitif de recherche-développement et vulgarisation (MCRDV 2019-2022)’’, parrainé par le ministère de l’agriculture.

Il ambitionne de mettre en place le concept d’une oléiculture de précision dans les vergers et ce en faisant un suivi de la culture d’olivier depuis la floraison jusqu’à la récolte. Selon un communiqué de la MAP, les différents paramètres pouvant influencer la production seraient évalués moyennant des images multi-spectrales, mesures et observations sur le terrain.

L’objectif étant de fournir à l’oléiculteur marocain un outil d’aide à la décision à la pointe de la technologie lui permettant d’avoir un système de suivi et d’intervention fiable, rapide et pointu, basé sur la géolocalisation des opérations de fertilisation, d’irrigation et de traitements phytosanitaires, outre une meilleure planification de la récolte, indique le communiqué.