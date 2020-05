Marché mondial : la fraise

Le secteur de la fraise souffre de l’impact du coronavirus. Les consommateurs préférant actuellement les fruits ayant une durée de conservation plus longue, les fraises sont délaissées. En Espagne, l’offre est donc supérieure à la demande, tandis qu’en Californie, les producteurs travaillent avec soin pour éviter une surproduction. En France, en revanche, la situation est totalement inversée. L’appel du gouvernement à consommer des produits locaux et le refus d’importer des fraises espagnoles ont permis à la demande de dépasser l’offre.

Pays-Bas : un début de saison ensoleillé pour les fraises de serre néerlandaises

D’après les négociants néerlandais, le début de la saison des fraises de serre aux Pays-Bas aura été plus facile que les années précédentes. La croissance de la superficie des fraises de serre néerlandaises n’a pas été aussi exceptionnelle que les années précédentes, mais comme les saisons espagnole et marocaine se sont terminées plus tôt en raison du mauvais temps et de la pénurie de cueilleurs, le passage à la saison néerlandaise s’est fait très rapidement. Conformément aux prévisions, la demande avant Pâques a été bonne, mais la baisse par la suite n’a pas été aussi importante que par le passé, ce qui signifie que les volumes peuvent être commercialisés à des prix raisonnables. Avec le beau temps de la semaine prochaine et la fête des mères, les perspectives pour la demande semblent favorables. Le commerce journalier est actuellement sous pression, avec des prix de vente compris entre 2,40 et 2,80 euros par kilo, mais les négociants néerlandais ne manifestent aucune inquiétude à ce sujet au cours de la semaine à venir.

Belgique : la saison a bien commencé

La saison des fraises en Belgique a bien débuté. La qualité a été bonne et les prix se sont également maintenus à un niveau favorable pour le consommateur. Jusqu’à présent, les ventes de fraises belges se sont bien déroulées, en partie car les détaillants belges se sont tournés plus tôt vers la production nationale. Les fraises belges ont également bénéficié de l’augmentation des ventes de fruits et légumes dans les supermarchés en raison de la crise sanitaire. Les volumes commencent maintenant à augmenter et les exportations à se développer. Toutefois, comme les marchés d’exportation sont également perturbés par le coronavirus et se trouvent tous à des stades différents de perturbation, cela pourrait devenir problématique.

Allemagne : équilibre du marché de la fraise

Malgré une légère dépression due au coronavirus, la saison de la fraise allemande bat son plein. La production nationale est sur le marché depuis plusieurs semaines, faisant concurrence aux fraises néerlandaises. Le week-end de Pâques a de nouveau provoqué un pic notable au niveau des ventes cette année. Malgré des rapports alarmants faisant état d’une pénurie de cueilleurs et de hausses de prix exponentielles, les prix des fraises restent au même niveau que l’année dernière, selon les informations d’un commerçant de Düsseldorf.

Malgré le développement constant de la culture en serre en Allemagne, les fraises de pleine terre dominent toujours le marché. « Nous dépendons toujours des Pays-Bas et de la Belgique pour les fraises de serre et de tunnel », a déclaré un négociant. En ce qui concerne les variétés, l’accent est presque exclusivement mis sur l’Elsanta et la Sonsation. Pour l’instant, l’idée d’avoir un jour des fraises allemandes disponibles toute l’année semble impensable. Cela s’explique en partie par les coûts énergétiques élevés (non subventionnés) en Allemagne, qui sont souvent cinq fois plus élevés qu’aux Pays-Bas. C’est pourquoi les nouveaux concepts de culture, comme la culture sous éclairage, ne sont pas rentables.

La fraise, malgré sa grande popularité, est un produit relativement bon marché, ce qui rend les coûts de production plus élevés difficiles à répercuter sur le prix de vente au détail, explique un producteur. C’est pourquoi les gens sont prudents quant à la possibilité de prolonger les saisons. « Les commerçants préfèrent encore les fraises importées, moins chères ».

France : un retournement soudain du marché intérieur

Le marché de la fraise a pâti du coronavirus. Les consommateurs ne se sont pas intéressés à ce fruit et ont préféré les fruits et légumes de base ayant une durée de conservation plus longue. Cette situation a changé assez subitement et la demande de fraises françaises a dépassé l’offre, ce qui a entraîné une hausse des prix. La raison de ce revirement brutal du marché résulte de l’appel du gouvernement français à consommer davantage de produits nationaux et d’une réduction des importations de fraises étrangères. Les importations espagnoles, en particulier, ont fortement diminué en raison d’une pénurie de main-d’œuvre sur place.

Espagne : crainte d’une diminution de la superficie à l’avenir

L’effondrement des prix des fraises dû aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus, surtout ces derniers jours, a incité certains producteurs de Huelva à renoncer à la récolte des fraises restantes, et ce alors qu’il reste encore un mois et demi avant la fin de la saison.

Bien que le volume de cette année ait été inférieur en raison des conditions climatiques (davantage de pluie et des températures plus basses que la normale), l’offre est supérieure à la demande. Compte tenu des prix actuels, il est à craindre que la superficie ne soit réduite dans le futur. Malgré cette situation, les entreprises continuent d’effectuer la cueillette et l’emballage afin de stimuler les producteurs pour la nouvelle saison. Le changement des habitudes d’achat des consommateurs dû à la fermeture et aux pertes du secteur de la restauration ont entraîné une baisse de la demande en fraises. En effet, les consommateurs préfèrent les fruits qui ont une durée de conservation plus longue afin de réduire le nombre de visites au supermarché. Il existe également une pénurie de main-d’œuvre à laquelle on tente de remédier en embauchant des travailleurs issus de secteurs où le chômage sévit actuellement. Mais la plupart de ces personnes abandonnent au bout de quelques jours seulement car elles ne sont pas spécialisées dans ce domaine et n’ont aucune expérience.

Italie : début de saison dans le nord

La Basilicate, une région qui compte 830 hectares de cultures de fraises, a maintenant récolté 60 % du volume total prévu cette année. La saison se poursuivra jusqu’aux premiers jours de juin. Les prix des fraises italiennes oscillent entre 2,50 et 3,50 € / kg. Au cours de la semaine dernière, la demande a surtout augmenté sur les marchés du centre-nord de l’Italie. En Campanie, le volume a été réduit. Actuellement, la demande est également supérieure à l’offre, ce qui signifie des prix plus élevés. Cette augmentation de la demande est le résultat du temps estival.

Dans le nord de l’Italie, les fraises cultivées dans les tunnels ont déjà commencé à être cueillies. Il s’agit de variétés à forte teneur en sucre. Les prix sont bons, mais vers Pâques, beaucoup de clients se sont plaints qu’ils étaient trop élevés. Grâce à la culture sous tunnel et à la culture hydroponique en serre, certains producteurs de fraises sont en mesure d’approvisionner le marché en fraises italiennes pendant 7 mois.

Turquie : demande croissante de la Russie

Les fraises turques profitent actuellement de certaines difficultés de récolte en Grèce voisine et de la demande croissante de fraises sur les marchés russe et biélorusse. Un producteur turc y voit des opportunités pour ses fraises, puisque les volumes ne posent pas de problème. Cependant, les fraises turques font face à certains défis en ce qui concerne leur récolte et leur transport. « Les fraises doivent être cueillies, emballées et expédiées le même jour », explique le producteur. « Si quelque chose tourne mal à une étape quelconque, les choses iront de travers. De plus, vous ne pouvez pas avoir de retard dans le transport, car c’est un produit très fragile ». Le cultivateur expédie principalement ses produits vers les marchés d’Europe de l’Est.

Chine : de gros volumes, mais une faible demande

Les ventes de fraises sur le marché chinois ont été modérées au cours des derniers mois. La saison a bien commencé en janvier, lorsque les fraises étaient très demandées du fait du Nouvel An chinois. Pendant cette période, les fraises se portent toujours bien et sont souvent vendues dans de beaux emballages. La période la plus active de la récolte est toujours de janvier à mars. Cette année, le temps a été très favorable pour les fruits, si bien que dans la plupart des cas, le rendement a été supérieur à celui de l’année dernière.

Toutefois, les ventes ont chuté à la mi-février, le coronavirus s’étant propagé davantage en Chine. Il est devenu beaucoup plus difficile d’expédier les fraises et de trouver suffisamment de travailleurs pour les cueillir. En conséquence, une grande partie de la récolte a été perdue, car les fraises ont une courte durée de conservation. Bien souvent, elles ne pouvaient pas être transportées après la récolte, ou n’ont pas été récoltées du tout. Une fois que tout est redevenu sous contrôle, les commerçants ont pu se reprendre rapidement avec de nouvelles réserves de fraises fraîches. Cependant, la demande a pris du retard, ce qui a fait chuter le prix des fraises en dessous de celui de l’année dernière.

Mexique : malgré la pénurie de main-d’œuvre, pas de fin précoce de la saison

La saison des fraises mexicaines est presque terminée. La variété Baja sera encore disponible jusqu’à la deuxième semaine de mai. La plupart des exportations ont lieu entre octobre et mars, tandis que la majeure partie de la production des mois d’avril et mai est destinée au marché intérieur. Bien que les exportations soient acheminées vers 38 pays différents, 97 % du total aboutit aux États-Unis et au Canada. Cette saison, le coronavirus a provoqué d’importantes fluctuations des prix et des exportations. Toutefois, la saison ne s’est pas terminée prématurément en raison du manque de main-d’œuvre, qui est maintenant constaté.

États-Unis : surproduction imminente

Les fraises sur le marché nord-américain proviennent actuellement essentiellement de la Californie, qui est pratiquement le seul fournisseur à l’heure actuelle. D’après certains producteurs et négociants, les volumes sont abondants. Ils craignent une surproduction dans les prochaines semaines, non seulement en raison du temps chaud qui règne en Californie et qui pourrait entraîner un doublement des volumes autour de Salinas/Watsonville et de Santa Maria, mais aussi en raison de la perte des services de restauration. Des lots de fraises provenant d’Oxnard ont déjà été partiellement expédiés à l’industrie de transformation afin de contribuer à maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Par le biais de campagnes de promotion aux États-Unis, l’industrie essaie de promouvoir la vente de fraises au détail : cela fonctionne plutôt bien. L’offre et la demande sont actuellement en équilibre et les prix sont donc stables. Les producteurs attendent avec impatience le début de la saison des cerises en Californie. Cela pourrait entraîner une baisse de la demande de fraises, d’autant plus que les possibilités d’exportation cette année sont limitées en raison du coronavirus. Cela signifie que davantage de cerises se retrouveront sur le marché intérieur. Mais, en attendant, la fête des mères approche à grands pas. Aux États-Unis, c’est une fête importante qui donne traditionnellement un coup de fouet aux ventes de fraises.

Australie : début de la saison dans le Queensland

La saison des fraises a commencé dans le nord du pays, dans le Queensland, où les producteurs demeureront sur le marché jusqu’en octobre. L’Australie est un pays qui produit des fraises toute l’année depuis ses diverses régions. Le volume total a diminué de 18 % au cours de la saison 2018-2019 par rapport à la précédente, pour atteindre 76 604 tonnes. La valeur a diminué de 12 %, pour atteindre 392,4 millions de dollars australiens (236,2 millions d’euros). Seule une petite partie est exportée (3 685 tonnes). 88 % des fraises sont destinées au marché du frais ; 85 % de ce volume est absorbé par le commerce de détail et les 15 % restants par le secteur de la restauration.

