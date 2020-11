Le marché mondial de la mandarine

La demande d’oranges a fortement augmenté cette année en raison de l’épidémie de coronavirus. On aurait pu s’attendre à ce que les mandarines bénéficient également de cette augmentation de la demande, mais ça n’a pas été le cas. Dans certains pays, comme les États-Unis et l’Afrique du Sud, les mandarines ont même été éclipsées par le succès des oranges. Malgré tout, la demande relative aux mandarines reste stable. Aux États-Unis et en Europe en particulier, on s’attend à ce que la demande augmente avant l’hiver. En ce qui concerne l’offre, on trouve peu de gros calibres en provenance d’Espagne. La qualité des mandarines en provenance de Chine a été sérieusement affectée par les fortes pluies.

Pays-Bas : aucune incidence sur les ventes de mandarines en raison du coronavirus. Peut-on envisager une solution à la Saint-Nicolas ?

La campagne espagnole portant sur les mandarines a débuté cette année avec des attentes très élevées. La pandémie de coronavirus a donné un coup de fouet à la demande en agrumes pendant la saison extérieure, mais l’effet coronavirus ne s’est pas encore fait sentir sur la saison espagnole. Les calibres sont très petits cette année, par conséquent, la vente des gros calibres se poursuit sans problème, mais celle des petits calibres est un peu plus difficile. Dans l’ensemble, la saison ne répond pas aux attentes initiales, mais les importateurs restent optimistes. En termes de qualité, la saison se déroule bien, et à l’approche de la Saint-Nicolas, la demande devrait de nouveau augmenter.

Belgique : équilibre entre offre et demande

La saison des agrumes a bien commencé en Belgique. Bien qu’il y ait encore des volumes d’outre-mer sur le marché, l’offre et la demande demeurent en équilibre. La demande de mandarines et de clémentines est bonne en cette période de l’année. La qualité est également bonne et les prix sont à un excellent niveau. Cette année, on s’attend à une augmentation de 20 à 25 % des agrumes espagnols par rapport à l’année dernière. Selon un commerçant belge, la saison des agrumes devrait être bonne car le coronavirus stimule la demande d’agrumes.

Allemagne : équilibre entre offre et demande

Sur le marché de gros allemand, l’Espagne est aujourd’hui en situation de monopole en ce qui concerne les clémentines. Les produits italiens ne sont disponibles que ponctuellement. Les Satsumas turques ont cependant une bonne position sur le marché. Les dernières zones de la région d’Izmir sont commercialisées depuis la semaine dernière et jouissent d’une grande popularité sur les marchés de gros allemands. Plusieurs exportateurs turcs ont exprimé le souhait d’approvisionner davantage de clients au détail dans un avenir proche.

Dans l’ensemble, la demande pourrait être satisfaite sans problème. Ici et là, les commandes ont dû être quelque peu réduites, notamment en raison de la fermeture du secteur de la restauration. Les prix ont également connu de fortes fluctuations en raison de la crise du coronavirus. En outre, le consommateur allemand semble toujours très soucieux de la marque en matière d’agrumes. « De nos jours, les gens ont tendance à accorder beaucoup d’attention au rapport qualité-prix de nombreux produits. C’est moins le cas pour les agrumes et les marques historiques de qualité, telles que Der Flieger et Götterfrucht, qui restent très populaires ».

La saison biologique a également bien commencé. Les premières clémentines biologiques espagnoles sont arrivées sur le marché il y a presque un mois, et maintenant les Clemenules et Basol en particulier sont disponibles en abondance. « Nous constatons une demande légèrement plus élevée que d’habitude, étant donné que les gens recherchent des produits riches en vitamines en raison du coronavirus. Cependant, l’offre et la demande sont en parfait équilibre », a déclaré un importateur de produits biologiques.

France : changement de variétés

En France, le marché est actuellement en pleine transition entre deux variétés de mandarines. Bien que l’offre soit bonne, la qualité n’est pas au rendez-vous. Cela est dû en partie aux conditions climatiques rencontrées au Portugal et en Espagne. Toutefois, la demande n’est pas aussi élevée en raison du confinement et des températures encore chaudes, qui font que les consommateurs sont plus enclins à privilégier d’autres fruits.

Espagne : beaucoup de petits calibres ; les futurs droits d’importation britanniques sont défavorables à la compétitivité

Selon le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (MAPA), la récolte de clémentines et de mandarines espagnoles pour la saison 2020/2021 sera de 12 % supérieure à celle de 2019/2020. La variété libre Clemenules est actuellement la plus couramment récoltée et commercialisée. Bien que la production semble reprendre cette année, il faut tenir compte du fait qu’en raison du plus grand nombre de fruits dans les arbres et des conditions climatiques de cette année, les tailles sont généralement très petites et le nombre de kilos est donc inférieur aux prévisions initiales.

Tout comme la propagation de la première vague de la pandémie de coronavirus a entraîné la fin de la saison des agrumes 2019/2020, la deuxième vague européenne, arrivée au début de la nouvelle campagne des mandarines et des clémentines, a une fois encore fait des ravages sur le marché et suscité de l’incertitude. Au début, la demande était faible, mais elle semble maintenant se redresser quelque peu. Cependant, les prix sont très bas en Europe, surtout pour les petits calibres, pour lesquels l’offre est supérieure à la demande.

À partir du 1er janvier 2021, les exportations vers le Royaume-Uni pourraient être affectées par l’application éventuelle de droits de douane de 16 % sur les clémentines et les mandarines espagnoles. Si cette mesure est appliquée, cela devrait avoir un fort impact sur la deuxième moitié de la saison. Ces taxes élevées feraient perdre à l’Espagne sa compétitivité face aux concurrents directs des autres pays de l’hémisphère nord, tels que le Maroc, l’Égypte ou la Turquie, et le Royaume-Uni a déjà signé des accords préférentiels à taux zéro pour la basse saison (lorsque l’Afrique du Sud est sur le marché). Le Royaume-Uni est le troisième plus grand marché pour les exportateurs espagnols après l’Allemagne et la France et aucune autre destination alternative n’existe pour ce marché qui compte 66 millions de consommateurs à fort pouvoir d’achat.

Italie : beaucoup de fluctuations sur le marché ces derniers jours

Le marché italien des mandarines et des clémentines a subi des fluctuations au cours des derniers jours et est demandeur d’agrumes de taille moyenne à grande. Un grossiste du nord de l’Italie propose actuellement des mandarines d’Espagne et des clémentines d’Italie. Les prix varient de 0,60 € / kg pour le plus petit produit à près de 2,00 € / kg pour le fruit de la plus haute qualité.

En ce qui concerne la production, en Calabre, la récolte a commencé dans les premiers jours d’octobre et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de février. Avec la fin de la récolte des variétés précoces, nous passons maintenant aux clémentines régulières. Le temps sec et les températures élevées ont entraîné une prédominance des clémentines de petite taille et une maturation plus rapide des fruits. Le marché n’en prend pas actuellement. Les températures élevées en Italie et à l’étranger, ainsi que l’incertitude causée par le coronavirus, ont entravé l’augmentation de la consommation. Les prix payés aux producteurs sont généralement en baisse.

La production de clémentines siciliennes n’atteindra son apogée que dans les prochaines semaines. Les prix sont assez élevés en raison de la faible production. Les prix à l’origine sur les marchés de la Sicile orientale s’élèvent à environ 0,50 € / kg.

Afrique du Sud : le marché des mandarines est cette fois éclipsé par celui des oranges

Le rendement en agrumes de la dernière saison en Afrique du Sud a été estimé à 24,3 millions de cartons (15 kg), soit plus que les prévisions précédentes. Dans cette catégorie, les exportations de cette saison ont également été supérieures à celles de la campagne précédente (+36 %). Les mandarines constituent le groupe le plus important dans cette catégorie, mais en cette saison inhabituelle des agrumes, les mandarines ont été surclassées par les oranges. Par ailleurs, certaines informations font état d’un marché difficile cette année pour les nouvelles variétés de mandarines tardives.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la saison à venir. Dans les premières régions du nord de l’Afrique du Sud, la « baisse de novembre » suivra bientôt. Un premier pronostic précoce peut déjà être fait à ce sujet. Dans la province du Cap-Occidental, la saison est maintenant terminée et les premiers arbres sont déjà de nouveau en fleurs.

Égypte : le boycott saoudien des agrumes turcs a des répercussions sur le marché russe

La situation sur le marché mondial et l’incertitude liée à la deuxième vague du coronavirus en Europe sont actuellement les principales préoccupations à l’approche de la saison des mandarines égyptiennes. Après tout, ces phénomènes peuvent provoquer des changements rapides sur le marché et les commerçants égyptiens doivent être en mesure d’y répondre. L’un des défis que les commerçants doivent relever est l’interdiction saoudienne sur les agrumes turcs. Après tout, une grande partie des fruits égyptiens est destinée à l’Arabie Saoudite et à la Russie, tout comme les fruits turcs. Cependant, une grande partie de ces derniers devra désormais être expédiée en Russie, ce qui signifie que les prix sont devenus très instables dans ce pays. Outre cette évolution, les Égyptiens constatent également une forte demande d’agrumes en Europe, ainsi qu’en Asie de l’Est et en Arabie Saoudite. Pour la première fois cette année, l’Égypte exportera également des agrumes vers le Japon.

États-Unis : la demande et la concurrence se renforcent

Il semblerait que la prochaine saison des mandarines en Amérique du Nord sera compétitive. Sur le plan intérieur, la Californie a commencé avec la récolte précoce des clémentines. La récolte promet d’être bonne, car les fruits sont nombreux cette année. Cependant, les journées chaudes du début de l’année ont causé quelques soucis en matière d’irrigation des champs.

Une augmentation de 15 % du prix des mandarines est attendue. Cette hausse est due aux tarifs de fret qui sont plus élevés pour le transport des mandarines de la côte Ouest à la côte Est. Le prix FOB des mandarines sur la côte Ouest devrait diminuer. Au cours des deux prochaines semaines, des mandarines chiliennes seront également disponibles, ainsi que les premiers lots en provenance du Maroc et de l’Espagne, bien que les Américains ne s’attendent pas à ce que les ventes de ces deux derniers lots augmentent d’ici janvier. « La qualité n’est pas encore ce qu’elle devrait être », précise un commerçant du New Jersey. Les importations devraient concurrencer fortement le produit intérieur californien.

Bien que la demande d’oranges ait fortement augmenté à cause du coronavirus en raison de la teneur en vitamine C du fruit, cette tendance ne semble pas se répercuter sur les mandarines aux États-Unis. La demande pour ces dernières reste stable, et est même légèrement inférieure à celle des années précédentes. La demande remonte et atteint des niveaux normaux pour la période de l’année. Le prix pour le consommateur peut désormais être considéré comme raisonnable.

Chili : les dernières mandarines de cette saison sont maintenant sur le marché

Les dernières mandarines chiliennes entrent maintenant sur le marché, mais la saison est pratiquement terminée et tout fruit qui se trouve sur le marché américain est en concurrence avec la production nationale. La majorité des volumes chiliens est destinée au marché américain et la saison a été bonne en termes de volumes, bien que les prix pratiqués aient été faibles à moyens. Le Chili a exporté 9,8 millions de boîtes vers les États-Unis cette année, contre 8,5 millions de boîtes en 2019. Dans l’ensemble, les mandarines n’ont pas connu la même croissance que les oranges pour le Chili.

Pérou : augmentation des volumes

La saison des mandarines au Pérou est maintenant terminée mais le pays a connu une bonne croissance des volumes cette année. Le pays a exporté 7,2 millions de boîtes vers les États-Unis, son plus grand marché, contre 4,7 millions de boîtes l’année dernière. En raison de la forte demande d’agrumes observée à cause de la pandémie, les producteurs s’attendaient à une meilleure demande que celle enregistrée l’année dernière. La saison a commencé au printemps avec des prix élevés, mais en juillet, les prix ont commencé à diminuer et sont restés à un niveau faible jusqu’à la fin de la saison en octobre.

Chine : les fortes pluies réduisent la qualité des mandarines

L’une des principales régions chinoises productrices de mandarines est le Sichuan, où la superficie et le volume de production n’ont pas beaucoup changé par rapport à l’année dernière. Toutefois, la qualité est inférieure cette année en raison des fortes précipitations dans la région. Cela se traduira, par exemple, par un Brix plus bas dans les mandarines et par davantage de taches sur la peau du fruit. La quantité de mandarines de qualité supérieure est donc limitée cette année.

Actuellement, la récolte des mandarines Baba a également commencé en Chine, et les Aiyuans sont arrivées sur le marché il y a déjà un mois. Pour l’instant, l’offre dépasse la demande et la qualité a fait chuter les prix. Cela a également des répercussions sur l’exportation chinoise de mandarines, qui ne sont parfois pas adaptées à la vente.

Australie : davantage d’exportations vers le Japon

L’année dernière, l’année record pour les agrumes a été marquée par une « récolte ». Les exportations de mandarines ont augmenté en raison du nombre de nouvelles plantations en Australie au cours de la dernière décennie. Cette année, le volume de la récolte a diminué, mais les tailles ont été bonnes. Citrus Australia avait prédit que le volume de la saison des agrumes 2020 serait inférieur à celui de l’année précédente, mais les volumes de certaines variétés, dont les Murcotts, ont été encore plus faibles que ce que l’industrie avait initialement prévu.

Au 30 septembre, la Chine avait importé la plupart des mandarines australiennes (13 488 tonnes). En raison de la taille de la récolte, on trouve généralement moins de fruits répondant aux spécifications du marché chinois. La Thaïlande et le Japon ont également été d’importants marchés d’exportation, le Japon en ayant importé plus que l’année précédente. Au total, 58 000 tonnes de mandarines ont été exportées au 30 septembre, soit le même volume qu’en 2018. Toutefois, la valeur des exportations de mandarines était plus élevée qu’en 2018. L’industrie a dû s’adapter à des circonstances différentes de celles du passé – un espace de commercialisation virtuel – en raison du coronavirus. Malgré cela, Citrus Australia a signalé que la demande mondiale d’agrumes était très forte.

Source: Freshplaza