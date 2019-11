Partager

tweet



« Le secteur avicole, levier pour l’emploi dans le monde rural », thème de la 22ème édition du salon avicole “Dawajine” 2019.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) organise la 22ème édition du Salon Avicole de Casablanca “Dawajine 2019” du 26 au 28 novembre 2019 au Centre d’Expositions de l’Office des Changes à Casablanca, sous le thème :« Le secteur avicole, levier pour l’emploi dans le monde rural ».

Au fil des années, le Salon Dawajine confirme son rayonnement continental. Cette 22ème édition devrait drainer plus de 12.000 visiteurs nationaux et internationaux et 400 exposants et marques représentant 25 pays, ainsi que plusieurs délégations venant des pays de l’Afrique.

Au-delà des chiffres qui témoignent de son importance, le Salon ‘’Dawajine’’ s’impose comme un rendez-vous incontournable de l’ensemble des intervenants dans le secteur (professionnels, fournisseurs, partenaires marocains et étrangers du secteur avicole, Administration,…).

Plusieurs délégations des pays du continent africain représentant les organisations professionnelles avicoles ont été invitées par la FISA. Il s’agit de la FIFAM du Mali, de l’UNAG et d’APVG de Guinée Conakry, d’IPAVIC du Cameroun, de l’ANPAT du Togo, d’IPRAVI de la Côte d’Ivoire, d’IAB du Bénin, de la RPIA du Rwanda, du GIPAC de Tunisie, du CNIFA d’Algérie, de l’IPAM-BF du Burkina Fasso, de l’ANGAC du Centrafrique, de l’IPAS du Sénégal, de la GNAPF du Ghana et de représentants du Soudan.

L’objectif de la FISA est de maintenir et renforcer le salon ‘’Dawajine’’ en tant que référence et outil incontournable de développement de l’aviculture au niveau national et régional.