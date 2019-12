Partager

Le bilan national du contrat-programme agroalimentaire révèle 5,1 milliards de dirhams d’investissements réalisés

D’après le ministre de l’agriculture du Maroc, 194 projets agro-industriels s’inscrivant dans le cadre du contrat programme de 2017 ont vu le jour mobilisant un montant d’investissement total de 5.1 milliards de dirhams.

En effet, ce mardi lors d’une journée organisée dans la région de Beni Mellal-Khenifra par les deux ministres (Agriculture, Industrie), Aziz Akhannouch a dressé ce bilan qui selon lui représente 53% de l’objectif 2021 en terme de nombre de projets, 43% en terme d’investissements et 65% en terme de création d’emplois.

Afin de promouvoir l’investissement agricole notamment par le biais de ce contrat programme et les opportunités que ce dernier offre, 4 agropoles, dont les lots sont en phase de commercialisation, ont été mis en place dans les principaux bassins de production agricole. Il s’agit bien évidemment de Meknès, Berkane, Tadla, Souss, Gharb, Loukkos et Haouz.

Ces agropoles constituent des plateformes intégrées offrant aux investisseurs des terrains aménagés pour l’installation de projets d’investissement. Ils regroupent parmi les structures, des Qualipoles installées par le Ministère de l’Agriculture. Ces dernières conçues comme guichet unique au service des opérateurs, intègrent des laboratoires de dernière génération (laboratoires de l’INRA, ONSSA et EACCE), des espaces d’expérimentation et de formation, ainsi que des services de contrôle qualité et d’exportation.