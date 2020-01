Partager

La 12ème édition de la Journée Nationale de l’Œuf arrive très prochainement

Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale de l’Œuf qui se tient le 15 janvier de chaque année, l’Association Nationale des Producteurs d’œufs de consommation (ANPO) organise la 12ème édition de cette JNO, sous l’égide de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) et en collaboration avec les partenaires et les opérateurs du secteur avicole ainsi que les autorités provinciales de la Préfecture d’Azilal, et ce, le samedi 18 janvier 2020 à partir de 10 heures à la salle de Conférences de la Foire des produits du terroir organisée à cette occasion à la place Aït Achour au centre-ville d’Azilal.

L’ANPO vise, à travers ces activités sociales, solidaires et économiques, à promouvoir l’œuf en tant que denrée noble dans l’équilibre alimentaire et à sensibiliser le consommateur et en particulier les enfants à ses valeurs nutritionnelles.