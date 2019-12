FORMER LES JEUNES AUX MÉTIERS DE L’AGRICULTURE TELLE EST LA VOLONTÉ DE L’INSTITUT AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE HASSAN II

Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la promotion 2018-2019 de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a présidé le lundi 09 décembre 2019 au Complexe Horticole d’Agadir, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la promotion 2018-2019 de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II formés au niveau des campus de Rabat et d’Agadir, en présence du Wali de la Région Souss Massa, du Président de la chambre régionale d’agriculture, de professionnels du secteur, des institutionnels et des enseignants-chercheurs, en plus des étudiants et parents d’étudiants et plusieurs personnalités du monde académique.

La remise des diplômes constitue une étape importante dans le parcours de formation des étudiants et un moment fort pour rendre hommage corps professoral et administratif pour les efforts louables en faveur de l’amélioration continue de la formation et de la recherche.

Entre doctorants, ingénieurs, médecins vétérinaires, Masters et Techniciens Spécialisés, les lauréats de la promotion 2018-2019 de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II toutes options confondues sont au nombre de 437, dont 33 étrangers. Sur les 437 lauréats, 337 sont formés au niveau du Campus de l’IAV à Rabat et 100 au niveau du Complexe Horticole d’Agadir.

Depuis son lancement, le Plan Maroc Vert a prôné de faire de la formation et de l’emploi agricole un levier du développement des ressources humaines du secteur agricole, en phase avec les réformes et les chantiers structurants mis en place. La Stratégie Nationale de la Formation et de la Recherche agricoles (SNFRA) adoptée en 2013 a donné un nouvel essor au système de l’enseignement agricole pour répondre aux nouveaux besoins en profils et en compétences.

Créé en 1966, l’IAV Hassan II a formé 15 000 lauréats dont plus 1000 étudiants dans les sciences agricoles et médecine vétérinaire de nationalité étrangère provenant principalement de pays subsahariens.

Visite du chantier de l’Agri business incubateur

En marge de la cérémonie de remise des diplômes, qui a rassemblé près de 1500 personnes, le Ministre a effectué des visites à plusieurs espaces dans l’enceinte du Campus. Il a procédé au lancement des travaux du Centre d’excellence en Horticulture et visité le chantier de l’Agribusiness incubateur. Il a également inauguré l’Ecole des Techniciens Spécialisés en agriculture et visité l’Atelier Paysage.

L’Agri Business incubateur est un centre qui vise à accompagner les jeunes marocains porteurs de projets pour la création d’entreprises dans le secteur agricole et agro-industriel. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme national de création d’incubateurs agricoles régionaux. Lié à l’incubateur, le Centre d’excellence en Horticulture a pour mission la promotion de la recherche et de l’innovation et améliorer les performances de production. Il s’inscrit dans le cadre de la coopération avec les Pays-Bas. Il se propose de lancer, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la filière horticole dans la région, des projets pilotes et des travaux recherche ciblés.

L’Ecole des Techniciens Spécialisés en agriculture du complexe horticole d’Agadir offre une formation professionnelle en plusieurs spécialités agricoles pour répondre aux besoins du marché et accompagner l’élan du Plan Maroc Vert. L’Ecole a pour objectif de former 200 techniciens spécialisés par an à horizon 2020.

Des conventions ont été signées entre le Complexe horticole d’Agadir et la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de production et d’exportation des Fruits et Légumes (FIFEL) portant sur la recherche scientifique et le développement de compétences en milieu professionnel, et l’autre portant entre le Complexe horticole d’Agadir, l’IAV Hassan II et la direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche du ministère portant sur la mise en œuvre de la formation des techniciens.

L’organisation de cet événement a également été l’occasion de récompenser les participants aux différents concours : «Souss Women Challenge», «Start-up Week-end Agadir 2019», le concours national des étudiants ingénieurs en agriculture pour l’innovation et la «Caravane JADE 2019».