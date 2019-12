Partager

L’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II digitalise sa communication

Dans le contexte de transformation numérique, l’intégration du digital au cœur des pratiques professionnelles des métiers de l’agriculture et de l’agronomie est devenue primordiale.

En effet, la digitalisation constitue un levier majeur d’évolution dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est dans ce sillage que l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II a fait de la digitalisation une alliée majeure, notamment dans sa communication.

En effet, via une plateforme YouTube, l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II qui publie des vidéos depuis 3 ans maintenant, a significativement renforcé sa communication digitale, ces derniers mois, sous l’impulsion de la responsable de la cellule communication, Rokaya ETTOUMI. Cette dernière a été très active dans cette orientation stratégique du digital avec comme point d’orgue très récent, la cérémonie de remise des diplômes.

Ainsi, cet événement a été l’occasion pour l’IAV de diffuser un certain nombre de vidéos, qui ont donc été publiées non seulement dans le but d’immortaliser le moment, mais également de permettre à tout unchacun de le suivre en temps réel.

Pour l’IAV, digitaliser sa communication est également un sacré booster de notoriété, en effet les étudiants amenés à choisir cette orientation auront à coup sûr, l’image d’une agriculture marocaine moderne et orientée vers l’avenir.

Rappelons que ces dernières années, la digitalisation de l’agriculture marocaine est une priorité stratégique, comme le rappelait monsieur le Ministre Aziz Akhannouch, et ces dernières années de nombreux acteurs du secteur ont renforcé leur communication digitale afin de se rapprocher d’agriculteurs de plus en plus connectés.