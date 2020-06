Fruits & Légumes: importantes pertes pour les grossistes

Partager

A Casablanca les grossistes accumulent les invendus de fruits et légumes.

Les grossistes du marché de fruits et légumes de Casablanca vont mal et les pertes enregistrées sont énormes depuis la fin du ramadan.

“’J’ai été obligé de jeter la moitié de mes stocks de marchandises. Pour l’autre moitié, je veux juste la liquider” déclare un grossiste.

Même son de cloche auprès de Abderrazak Echabbi, le secrétaire général de l’association du marché de gros des fruits et légumes “nous souffrons vraiment. Il y a une surabondance de marchandises et les clients ne viennent pas. Les pertes sont énormes et les grossistes sont obligés de vendre à perte” qui s’exprime aussi auprès de l’Observateur. La situation est critique pour l’ensemble des acteurs.

Ainsi l’on apprend que les prix sont aux plus bas et ne dépassent pas les 1,5 DH/kg pour beaucoup de fruits et légumes. Pour la tomate à titre d’exemple, la caisse est vendue à 20 DH.

Pour ces professionnels, il n’est même plus question de gagner de l’argent mais de limiter les pertes.