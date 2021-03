Fruit Attraction 2021 combinera digital et présentiel

Partager

tweet



Fruit Attraction 2021 combinera digital et présentiel, cette année.

Après avoir célébré l’édition de 2020 c via les canaux digitaux en raison de la pandémie Covid-19, Fruit Attraction 2021 combinera son offre numérique avec l’offre en face-à-face des installations de l’IFEMA, entité chargée d’organiser des foires, des salles et des congrès dans leurs locaux à Madrid, en Espagne.

Comme le rapporte interempresas, la prochaine édition du salon international du secteur des fruits et légumes sera un hybride entre le présentiel, qui se concentrera sur IFEMA les 5, 6 et 7 octobre, et le numérique, avec la plate-forme FruitAttraction Live Connect fonctionnant pendant les 365 jours de l’an.

Lire aussi : L’édition 2021 du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM) annulée

“La crise du COVID-19 a tout accéléré, et ce qui allait se passer dans huit ans s’est passé en huit mois”, a indiqué le directeur de l’IFEMA, faisant référence au fait que la connectivité numérique est là pour rester.

Il a, aussi, avancé que tous les participants au présentiel de Fruit Attraction 2021 et les sociétés exposantes qui assisteront à l’IFEMA en octobre auront un code QR personnel pour accéder aux pavillons, aux contacts, aux actualités et au contenu proposé.