Le saviez-vous ? En France les agriculteurs se connectent plus que la population moyenne!

La transformation numérique de l’agriculture partout dans le monde est en constante évolution. Pour l’agriculture marocaine, les tendances qui se dessinent ailleurs dans le monde sont de bons indicateurs pour évoluer vers un modèle qui fait ses preuves.

On ne le sait que trop, partout autour des agriculteurs la technologie devient un outil de travail important. Logiciels, drones, capteurs météo, deviennent des outils de plus en plus présents dans la vie des agriculteurs.

Et cette tendance se confirme avec une étude sur la connectivité des agriculteurs français de la BPI. En effet on y apprend que les agriculteurs sont désormais plus connectés que le reste de la population … Une performance quand on sait le retard qu’avaient les agriculteurs par rapport aux autres corps de métiers, ces derniers années.

« On estime qu’environ 85 % des agriculteurs se connectent au moins une fois par jour à Internet, c’est plus que la moyenne des Français. Et que les deux tiers d’entre eux utilisent au moins un objet connecté sur leur exploitation (station météo, caméra, etc.) » estime Laurent Babut du fonds Ecotechnologies dans des propos rapportés à LaTribune.

Une nouvelle génération d’agriculteurs

Une évolution qui devrait même s’accélérer dans les prochaines années à en croire cette étude, puisque la moitié des exploitants agricoles devront partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et on le sait, les nouvelles générations sont de plus en plus intéressées par améliorer leur productivité par des solutions logicielles, des nouvelles technologies, ou de la robotique.