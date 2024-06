Fraises : Le Maroc se classe dans le Top 10 des pays producteurs en 2024 !

Partager

Avec l’arrivée de l’été, les fraises font leur grand retour, ravissant les papilles des petits et des grands. Le Maroc maintient son statut de leader dans la production de ce fruit estival. En 2024, le pays figure parmi les dix premiers producteurs mondiaux de fraises.

Les fraises sont parmi les fruits les plus appréciés à travers le globe. Selon World Population Review, un site américain spécialisé, le Maroc produit annuellement 166.955 tonnes de fraises. Cette performance place le royaume parmi les leaders mondiaux de ce secteur.

La demande mondiale de fraises est en constante augmentation. Les trois premiers producteurs mondiaux sont la Chine, les États-Unis et l’Égypte. En 2023, la Chine a produit 3.336.690 tonnes de fraises, consolidant sa position de premier producteur mondial depuis 1994, d’après les données de la FAO. Les États-Unis, avec une production de 1.055.963 tonnes, occupent la deuxième place, tandis que l’Égypte, légèrement devant le Mexique, se positionne troisième avec 597.029 tonnes. La Turquie suit de près avec 546.525 tonnes. Les autres pays parmi les dix premiers producteurs sont l’Espagne, le Brésil, la Russie, la Pologne et enfin le Maroc.

Les experts agricoles soulignent que “les agriculteurs cultivent davantage de fraises pour répondre à la demande mondiale croissante”. Cependant, les conditions météorologiques imprévisibles et les événements climatiques extrêmes mettent en péril les cultures, créant parfois une demande supérieure à l’offre disponible. Les fraises, en raison de leur nature délicate, nécessitent des récoltes minutieuses et une réfrigération immédiate pour leur transport, limitant ainsi leur capacité à voyager sur de longues distances sans infrastructure adéquate.

En Chine, trois provinces – Hebei, Shandong et Liaoning – représentent plus de 60 % de la production nationale. Aux États-Unis, 90 % des fraises proviennent de Californie, les 10 % restants étant cultivés en Floride, en Oregon, en Caroline du Nord et au Michigan. En Égypte, les principales régions productrices sont Ismailia, Beheira et Qaluobia.

Dans les zones tempérées de l’hémisphère nord, les fraises mûrissent principalement au début de l’été. Cependant, les régions proches de l’équateur bénéficient d’une saison de culture plus longue, permettant la disponibilité des fraises même pendant les mois d’hiver, à condition que les infrastructures de transport et de réfrigération soient adéquates. Par exemple, les consommateurs du nord des États-Unis peuvent savourer des fraises mexicaines tout au long de l’hiver.

Ainsi, en dépit des défis, le Maroc continue de briller dans la production de fraises, offrant au monde entier ces petits fruits rouges délicieux et nutritifs. Alors que l’été bat son plein, les fraises marocaines promettent de ravir encore une fois les amateurs de fruits.