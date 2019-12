Projet royal : Le premier forum des techniciens d’élevage entre en jeu

Partager

Première édition du Forum des techniciens d’élevage à Kénitra.

Dans le cadre de réalisation de ses projets, l’association nationale du corps des techniciens d’élevage au Maroc (ANCTE) organisera le 22 décembre 2019 à L’IRTSEF sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement Rural et des Eaux et Forets et en collaboration avec la direction de l’enseignement, formation et recherche son premier forum des techniciens d’élevage à Kénitra. Ce dernier sera placé sous le thème : « Le rôle des techniciens d’élevage dans le développement du secteur, cinquante ans d’expérience sur le terrain ».