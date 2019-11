La premiere édition du Forum des gens de mer se tiendra à Dakhla

Partager

Pêche Maritime : Dakhla accueille la première édition du forum des gens de mer.

La première édition du Forum des gens de mer en présence de représentants de 27 pays se tiendra dans la ville de Dakhla du 23 au 24 novembre.

Cette rencontre qui a pour thème «Les perspectives de l’économie bleue en Afrique», a été mise sur place par l’Observatoire national des gens de mer en partenariat avec le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, l’Agence de communication et de coopération internationale et l’Association de protection des ressources halieutiques.

Ce forum, qui vient en appoint avec la visite du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, dispose d’un programme assez riche qui traite entre autres le commerce maritime en Afrique, le développement et la gestion des ports, la pêche dans les eaux africaines, le tourisme maritime : une économie en hausse, la protection de l’environnement et la préservation des richesses.

Dans sa première édition, le forum rendra hommage à des personnalités dont les travaux ont contribué solennellement au domaine maritime en guise de considération pour le rôle et les services rendus au maritime au Maroc, en Afrique et dans le monde.