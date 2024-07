FAO : Une rencontre stratégique au Maroc pour unir les forces contre le Criquet pèlerin

Partager

tweet



Dans une démarche visant à renforcer la lutte contre le criquet pèlerin, une réunion s’est tenue récemment à Rabat entre le Secrétaire Exécutif de la Commission de Lutte Contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale (CLCPRO) et le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture du Royaume du Maroc. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la Réunion Conjointe de la 11ème session et la 17ème Réunion du Comité Exécutif de la CLCPRO, prévue à Marrakech du 21 au 25 octobre prochain.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont mis en lumière l’importance cruciale de la coopération régionale et de l’élaboration de stratégies préventives efficaces pour contrer les menaces posées par le criquet pèlerin. La discussion a également porté sur les aspects logistiques et organisationnels de la session à venir, un événement clé pour la région qui vise à améliorer les réponses collectives face à ce défi.

En marge de cette réunion, le Secrétaire Exécutif, accompagné par l’assistant programme de la représentation de la FAO au Maroc, a rencontré le Directeur Général de la Protection Civile, le Colonel Major Ihsan Lotfi, et M. Arifi Aziz, adjoint chef du Poste de Commandement de Crises. La FAO nous apprend que cette rencontre visait à explorer les perspectives de collaboration entre la CLCPRO et la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), notamment par le biais du Centre National de Lutte Antiacridienne d’Agadir.

Le Secrétaire Exécutif a profité de ces discussions pour plaider en faveur d’un renforcement des capacités locales et d’un soutien accru du gouvernement marocain. Il a particulièrement insisté sur l’importance de mobiliser le Fonds Régional de Gestion du Risque Acridien pour mieux faire face aux défis posés par les infestations de criquets pèlerins. La coordination et la collaboration entre les différents pays membres de la région ont été identifiées comme des éléments essentiels pour une lutte plus efficace et durable contre ce fléau naturel.

Cette réunion marque une étape importante dans la préparation de la session conjointe à Marrakech, en renforçant les bases d’une coopération régionale solide. Les efforts conjugués des autorités marocaines et de la CLCPRO visent à mettre en place des mécanismes robustes pour anticiper et répondre aux menaces acridiennes, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la stabilité économique de la région.