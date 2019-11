L’entreprise mondiale Fall Creek consolide ses enjeux au Maroc

Partager

Fall Creek consolide ses enjeux et atouts au Maroc.

Fall Creek consolide ses enjeux au Maroc et en Afrique du Nord en renforçant ses équipes commerciales, de soutien aux producteurs et de recherche appliquée pour accompagnement et le suivi de producteurs-exportateurs de myrtilles au Maroc.

Fall Creek Farm & Nursery, Inc, entreprise mondiale de sélection et pépinière de myrtilles, a étoffé son équipe dernièrement. Celui-ci a ainsi lancé de nouvelles recherches appliquées afin d’apporter plus de valeurs aux producteurs exportateurs au Maroc et dans la région méditerranéenne. En effet, depuis plus de 15 ans, l’entreprise fournit des plants de myrtilles aux agriculteurs et producteurs marocains, mais également l’ajout de personnel résident représente un nouveau niveau d’engagement envers la région.

Fort de son expérience, Fall Creek a toujours respecté une philosophie de : ” Aller là où ils poussent “, explique Bertrand Guély, directeur régional de la pépinière de myrtilles et de la génétique de Fall Creek en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. ” Il est de plus en plus clair que les producteurs marocains sont essentiels pour assurer un approvisionnement en myrtilles en contre saison et fiable tout au long de l’année pour le marché européen, en particulier en hiver et au printemps. Nous continuons donc à investir dans la région avec des ressources humaines dédiées. “