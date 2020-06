Engrais agricoles : L’OCP se prépare à ouvrir une usine au Nigeria et au Ghana

Partager

L’OCP construira deux usines, une au Nigeria et une autre au Ghana, d’une capacité d’un million de tonnes par an.

L’OCP prévoit qu’une usine d’engrais au Ghana et une usine d’ammoniac au Nigeria seront opérationnelles d’ici 2024, a déclaré le directeur exécutif industriel de la société, ajoutant 2 millions de tonnes par an à sa capacité de production mondiale.

Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates, construira deux usines, chacune d’une capacité d’un million de tonnes par an, dans le cadre de ses efforts pour encourager l’utilisation d’engrais à base de phosphates en Afrique, a déclaré Soufiyane El Kassi à Reuters. De même, l’OCP avait déjà annoncé son intention de commencer à exploiter une usine d’engrais de 2,5 millions de tonnes par an en Éthiopie d’ici 2023 ou 2024 avec de l’acide phosphorique fourni par le Maroc. Et sa production servirait aux marchés intérieur et d’exportation.

Comme de nombreuses autres entreprises marocaines, notamment des banques, des assureurs et des sociétés immobilières, l’OCP a étendu ses investissements en Afrique subsaharienne ces dernières années, renforçant ainsi le poids économique du Royaume. Le groupe exploite également 28 unités de mélange où les engrais s’adaptent aux besoins des différents sols. Il a ainsi, proposé une formation pour aider 750.000 agriculteurs africains, dans huit pays, à augmenter leur production.

En 2019, les exportations d’engrais d’OCP ont atteint 9 millions de tonnes, dont 1,8 million de tonnes vers l’Afrique, ce qui représente 58% du total des engrais vendus sur le continent.