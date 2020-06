OCP : Al Moutmir obtient des rendements élevés de céréales et de légumineuses

Partager

tweet



Les plateformes des cultures maraîchères ont enregistré une augmentation de rendement allant de 4 à 100%.

Plus de 6000 plateformes de démonstration ont été mises à la disposition des agriculteurs dans les différentes régions du royaume, depuis le lancement du programme Al Moutmir, en septembre 2018. Une offre multiservices comprenant des solutions innovantes et personnalisées pour mieux accompagner les agriculteurs, surtout les petits.

Les plateformes de démonstration des céréales d’Al Moutmir ont enregistré une augmentation des rendements en grain de 40% et 48% en paille par rapport aux rendements réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins. Pour les légumineuses, on note une augmentation de 102% en grain et 71% d’augmentation en biomasse par rapport au témoin de l’agriculteur.

Les plateformes des cultures maraîchères ont enregistré une augmentation de rendement allant de 4 à 100% en comparaison avec les pratiques des agriculteurs dans différentes provinces du Maroc. De même, les plateformes olivier conduites en mode Bour et irrigué ont montré des augmentations de 31% du poids par rapport au témoin de l’agriculteur. Cependant le rendement enregistré dans les plateformes de démonstration s’est révélé trois fois plus que le rendement national enregistré dans les provinces où la culture se fait en Bour.

Il faut souligner que l’OCP, à travers Al Moutmir, dote les agriculteurs d’outils nécessaires pour passer d’une activité de subsistance à un business rentable et durable. Ainsi, les 4.000 plateformes de démonstration lancées durant la compagne agricole 2019/2020 ont dû changer la vie de nombreux agriculteurs. Grâce à cet appui de proximité, il y a eu la transformation totale des cultures dans les différentes provinces agricoles du Maroc (céréales et légumineuses, arboriculture et maraîchage).