El Hajeb : Traitement phytosanitaire pour atténuer les effets de la grêle

Il demeure important de veiller sur la culture de l’oignon surtout avec l’approche de la période de cueillette.

Afin d’endiguer les effets négatifs de la tempête de grêle, des opérations de traitement phytosanitaire de l’agriculture maraîchère ont été lancées dans la province d’El Hajeb pour aider les petits agriculteurs des zones touchées.

À Ain Taoujdate, les ouvriers travaillent d’arrache-pied pour sauver la culture d’oignons dans la province, qui, comme d’autres, s’est retrouvée endommagée lors de la tempête de grêle et ce, avec l’aide de services de la direction provinciale de l’agriculture d’El Hajeb.

‘’Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures immédiates et structurelles prises par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts pour venir en aide aux petits agriculteurs touchés par cette tempête’’, a indiqué à la MAP, le directeur provincial de l’agriculture à El Hajeb, Mohamed Ijjou. De même, le Crédit Agricole du Maroc (CAM) s’est mobilisé pour accompagner les mesures préconisées par le ministère de l’Agriculture.

Parmi les mesures prises immédiatement, M. Ijjou a cité le démarrage de l’activité de traitement phytosanitaire de la culture maraichère notamment pour l’oignon, culture très répandue au niveau de la province. Ainsi, il demeure important de veiller d’abord sur celle-ci, surtout que la période de cueillette va bientôt commencer. La prochaine étape concernera les oliviers et les rosacées d’ici un mois.