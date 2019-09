Le CRRA Meknès au Festival des cerises de Sefrou 2019

Le CRRA Meknès a organisé, ce samedi 15 juin 2019, une visite au Domaine Expérimental d’Annoceur (Province de Sefrou) en faveur des participants à la 99ème édition du Festival des cerises de Sefrou.

Cet évènement est intervenu dans le cadre du programme du Département de l’Agriculture pour l’animation technique de ce festival, sous la coordination de la Direction Régionale de l’Agriculture de Fès-Meknès.

Conduits par Mr Kamal Hidane, les visiteurs ont été accueillis par Dr Abderrahim Bentaïbi, Chef du CRRA Meknès, accompagné d’une délégation de chercheurs et du Chef du Domaine Expérimental d’Annoceur. Après une première présentation de ce domaine, les visiteurs ont fait le tour des collections de cerisiers et autres rosacées qui y sont installées accompagné des explications requises données par les chercheurs Mrs Ali Mamouni, Rachid Razouk et Jamal Charafi.

Le Domaine Expérimenta d’Annoceur est implanté depuis 1936 en montagne du Moyen Atlas à une altitude de 1350 m sur une superficie totale de 40 ha. Il est à vocation agriculture de montagne.