Le résultat net du Crédit Agricole du Maroc en progression de 2.26%

Le résultat net du Crédit Agricole Maroc en progression de 2.26% au 30 Septembre.

Lors d’une réunion consacrée à l’examen de l’activité du Crédit Agricole du Maroc au 30 juin et au 30 septembre, il a été révélé que le Crédit Agricole du Maroc a enregistré un résultat net de 444 millions de dirhams soit une progression de 2.27% à la date du 30 Septembre.

En plus de cela, le résultat net social du Groupe Crédit Agricole du Maroc a atteint 250 millions de dirhams. Ce qui témoigne d’une évolution de 7% comparé à fin septembre de l’exercice dernier. En effet, lors du communiqué sur la réunion de son Conseil de surveillance, tenu jeudi dernier sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le président du directoire du groupe, Tariq Sijilmassi, a précisé que le produit net bancaire du groupe a augmenté de 13% à 2,8 milliards de dirhams.

Les encours de crédits distribués et les ressources clientèle ont, pour leur part, affiché des hausses respectives de 3,6% à 85 milliards de dirhams et de 1% à 83 milliards de dirhams, et, les fonds propres réglementaires du Groupe se sont élevés à 11,2 milliards de dirhams, en croissance de 5% par rapport à fin décembre 2018.

Le Crédit Agricole du Maroc prévoit encore plus ainsi de renforcer ses fonds propres et son ratio Tier One, se donnant les moyens d’accompagner les ambitions stratégiques du Plan CAP 2023, et ce, grâce à l’émission de dettes qui lui a permis de mobiliser 850 millions de dirhams avec un taux de souscription de 2,49 fois, soit plus de 2 millions de dirhams demandés.