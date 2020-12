Changements climatiques au Maroc : l'AESVT enclenche les débats.

Partager

Le Maroc se prépare à la Journée du climat, en enclenchant les débats sur les changements climatiques.

L’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT-Maroc) organisera une visioconférence sur les changements climatiques au Maroc, à l’occasion de la Journée mondiale du climat.

L’AESVT-Maroc, en partenariat avec l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), organise dans le cadre du projet « Mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue pour la résilience aux changements climatiques au Maroc et en Tunisie » (MS3C), une visioconférence sous le thème « Action commune pour une adaptation aux changements climatiques au Maroc: Bilan et perspectives du projet MS3C, le 08 décembre de 15h à 17h via la plateforme Zoom », rapporte la MAP.

En effet, « Dans un contexte de crise sanitaire mondiale qui s’accompagne d’une aggravation des conditions climatiques, nous arrivons pour la première fois depuis la concrétisation des accords de Paris en 2015, à une phase où les plus importants signataires renforcent leurs engagements, leurs financements et leurs actions en faveur du climat, avec le Green Deal européen, la transition énergétique entamée par les Etats-Unis, la Chine et le Japon pour une neutralité carbone d’ici trois décennies », indique la même source.

L’Afrique et le Maroc, fortement touchés par les dérèglements du climat, demeurent concernés par la résilience climatique et l’adaptation des populations et secteurs économiques les plus vulnérables. Ainsi, il faut saisir l’opportunité de ce virage dans l’histoire en entamant et accélérant des ruptures et transitions économiques, écologiques et sociales.