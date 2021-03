Campagne 2020-2021: l'accompagnement des agriculteurs est primordial.

Partager

L’accompagnement des agriculteurs est devenu primordial au cours de la campagne 2020-2021.



Le directeur général de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), Jaouad Bahaji, a accordé une interview, dans laquelle il met en lumière le rôle de l’Office en matière de conseil et d’accompagnement des agriculteurs, notamment après les importantes précipitations enregistrées dernièrement, afin de réussir la campagne agricole 2020/2021.

Pour cette saison, différents efforts ont été déployés aussi bien par le département de tutelle que par l’ensemble des partenaires pour assurer l’approvisionnement en intrant et structurer les circuits de distribution de semences.

Un programme d’assolement a également été mis en place pour les cultures d’automne, comprenant les céréales, les légumineuses, les cultures fourragères, sucrières et maraîchères, rapporte la MAP.

Pour tirer profit des récentes pluies, abattues sur les différentes régions du Royaume, l’Office a mis en place, comme chaque année, un programme d’accompagnement des agriculteurs en matière de conseil, de formation, d’assistance technique et de renforcement des capacités et ce, à travers plusieurs outils et méthodes de conseil agricole rapproché. L’objectif est l’exécution d’un plan d’action fixé au préalable.