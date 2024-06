Barrages : Le taux de remplissage est de 30%

Partager

tweet



Les retenues des barrages à usage agricole ont atteint 4,16 milliards de mètres cubes à la fin du mois de mai, contre 4,22 milliards de mètres cubes à la même période l’an dernier, représentant un taux de remplissage de 30%. C’est ce qu’a annoncé Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, lors de sa réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers sur l’état des cultures de printemps.

Malgré cette légère diminution, le ministre a souligné l’importance des précipitations de mars, qualifiées d’ »impact très positif » sur les semis des principales cultures de printemps telles que les pois chiches, le maïs, les tournesols, les haricots secs et divers légumes. Cette pluviométrie salvatrice a permis d’atteindre une superficie cultivée de 144.000 hectares, soit 89% de l’objectif programmé de 161.000 hectares.

En termes de précipitations, le cumul moyen a été de 237 millimètres jusqu’à présent, égalant le niveau de l’année précédente mais enregistrant une baisse de 33% par rapport à la moyenne des trois dernières décennies (355 millimètres).

À la fin de mai, le programme des légumes de printemps avait couvert 57.000 hectares, représentant 83% du programme prévu. Le ministre Sadiki a affirmé que cette production devrait suffire à répondre aux besoins de consommation durant la saison estivale. Parmi les cultures, l’oignon domine avec 15.540 hectares, suivi par la pomme de terre (8.807 hectares) et la tomate (4.308 hectares). Le ministre a jugé l’état végétatif des cultures printanières actuellement satisfaisant.

Lire aussi : Participation à la 12ème session de l’Assemblée plénière du Partenariat Mondial sur les Sols

Depuis juillet 2023, des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour atténuer les difficultés des agriculteurs et soutenir les coûts de production, avec une enveloppe de 10 milliards de dirhams. Parmi ces mesures, 4 milliards de dirhams ont été dédiés à la subvention des engrais azotés, profitant à 84.000 bénéficiaires avec un total de 1,47 million de quintaux, représentant 49% du programme prévu. Les aides pour l’analyse en laboratoire du sol, de l’eau et des plantes se poursuivent également.

Les semences et les plants de tomates, pommes de terre et oignons ont été subventionnés à hauteur de 50 à 70% du prix d’achat, ce qui a permis une répartition équilibrée des superficies cultivées: pommes de terre (60%), oignons (33%) et tomates (7%).

Malgré les défis climatiques et les fluctuations des réserves hydriques, les initiatives du gouvernement et les précipitations bénéfiques ont permis de maintenir une production agricole stable et prometteuse pour la saison à venir. Le soutien financier significatif et les mesures d’accompagnement pour les agriculteurs témoignent d’une volonté de renforcer la résilience du secteur agricole face aux aléas climatiques.

L’engagement continu et les stratégies adoptées s’avèrent cruciaux pour garantir la sécurité alimentaire et le développement durable de l’agriculture marocaine.