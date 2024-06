Participation à la 12ème session de l’Assemblée plénière du Partenariat Mondial sur les Sols

Partager

Intervenant aujourd’hui par visioconférence à la session d’ouverture de la 12ème session de l’Assemblée plénière du Partenariat Mondial sur les Sols (GSP), qui se tient du 3 au 5 juin 2024 à Rome, le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, a exprimé sa gratitude à la FAO et son Directeur Général, M. Qu Dongyu, pour leurs efforts inlassables pour la promotion de la coopération internationale en la matière.

Il a souligné la nécessité de produire plus avec moins de ressources naturelles, en insistant sur l’importance cruciale de la santé des sols pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la résilience climatique. Il a reconnu les contributions significatives de l’Assemblée plénière du GSP dans la promotion des pratiques de gestion durable des sols, la sensibilisation et la mise en œuvre de solutions pratiques.

Le Ministre Sadiki a réaffirmé le soutien du Maroc l’Assemblée Plénière du GSP depuis sa création en 2012 et son engagement envers ses objectifs, notamment à travers la stratégie nationale Génération Green, qui priorise la santé des sols et les pratiques agricoles durables. Il a mis l’accent sur les efforts du Maroc en matière de gestion de la fertilité des sols, de fertilisation basée sur des données probantes et de cartographie de la fertilité des sols, à travers les terres agricoles, pour informer l’utilisation d’engrais personnalisés.

Il a également mis en avant le lancement, au niveau national, d’un programme d’agriculture de conservation de 1 million d’hectares visant à la gestion durable des sols, en passant en relief le partage proactif des expertises et des meilleures pratiques par le Maroc, à travers la stratégie de Coopération Sud-Sud, s’alignant avec la politique étrangère du Royaume définie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste.

Le Ministre a reconnu les défis permanents de la dégradation des sols et du changement climatique et a réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur des efforts mondiaux visant à atteindre une gestion durable des sols et à soutenir les initiatives internationales.

Le Ministre Sadiki a conclu en exprimant son optimisme et sa détermination à poursuivre les efforts de collaboration pour protéger et améliorer la santé des sols pour les générations futures.

L’Assemblée Plénière du GSP a fourni une plateforme aux parties prenantes clé, pour discuter des initiatives stratégiques et partager les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité alimentaire, la santé des sols et les pratiques agricoles durables.

L’Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols est la principale réunion annuelle des membres du Groupe d’experts technique intergouvernemental sur les sols (ITPS), du Secrétariat exécutif du Partenariat mondial sur les sols, des représentants des différents partenaires ainsi que les membres de la FAO. Elle est chargée d’examiner et de fixer les priorités d’actions du Partenariat mondial sur les sols tout en facilitant un processus de prise de décision régionale équilibrée.