Aquaculture : Soutien aux porteurs de projets de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun

Le lancement des appels à manifestation d’intérêt dans ces régions, a permis de sélectionner 29 projets aquacoles.

L’assistance technique sur le terrain de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) profitera à neuf projets aquacoles portés par des jeunes de la région de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun, révèle Aujourd’hui Le Maroc.



Les différentes études réalisées par I’ANDA lors de la réalisation des plans d’aménagement au niveau de la région de Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun laissent constater que ces deux régions disposent de potentialités naturelles et climatiques favorables au développement de l’aquaculture. Partant de ces atouts, l’ANDA œuvre pour la mise en application de la stra-tégie nationale pour la promotion de ce secteur d’activité économique et ce, le long du littoral du Maroc, notamment les côtes adjacentes desdites régions, via une approche basée sur le développement durable et la préservation du patrimoine halieutique.

Le lancement des appels à manifestation d’intérêt (PMI) par l’ANOR au niveau de ces régions, a permis de sélectionner 29 projets aquacoles dont 5 projets de jeunes entrepreneurs. Ces 5 projets devront créer 75 postes d’emploi, des retombées économiques de 24 millions DH avec une production cible de 2170 tonnes étalées sur une superficie de 75 ha. Ainsi, ces projets implantés dans ces régions, profiteront aux jeunes entrepreneurs et coopératives des marins pêcheurs artisans.