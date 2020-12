L’AMMS et SOWIT s’unissent pour intensifier la production semencière nationale

Partager

tweet



L’AMMS et SOWIT s’associent au service de l’intensification durable de la production semencière nationale.

Recourir à l’agriculture de précision est un préalable auquel s’attache l’Association Marocaine des Multiplicateurs Semenciers (AMMS) pour permettre aux semenciers d’accéder aux technologies d’agriculture de précision et d’intensifier durablement leurs productions.

Dans l’objectif de produire des semences de qualité et de valoriser les intrants agricoles, l’AMMS a ainsi signé, le jeudi 24 décembre 2020, une convention de partenariat avec SOWIT, une entreprise marocaine spécialisée dans la fourniture d’outils d’aide à la décision. Ces outils optimisent les opérations agricoles telles que la fertilisation des grandes cultures ou l’irrigation et la veille phytosanitaire des cultures arboricoles.

Lire aussi : COVID-19: SOWIT offre aux agriculteurs affectés par la grêle une cartographie gratuite

L’AMMS et SOWIT entendent conjuguer leurs efforts pour mettre à la disposition des agriculteurs des outils d’aide à la décision (OAD) en adéquation permanente avec leurs situations. Pour ce faire, SOWIT s’appuie sur les dernières technologies de pointe ; en l’occurrence le traitement des imageries par drone et par satellite et le suivi précis de la météo à l’échelle parcellaire.

Comme cela a été démontré auprès des agriculteurs pionniers, l’agriculture de précision ouvre en effet, des opportunités d’intensification durable des cultures et d’amélioration des revenus agricoles. A cet effet, l’AMMS entend promouvoir auprès de ses membres les solutions de SOWIT et favoriser la vulgarisation de ces dernières auprès des céréaliers.